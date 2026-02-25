ExpoInnovate 2026 ya está en marcha en Bestile.

ExpoInnovate 2026 ya ha comenzado y las instalaciones de Bestile en l’Alcora se han convertido en un punto de encuentro para clientes y profesionales del sector que buscan inspiración, innovación y una nueva forma de entender la cerámica. Durante estos días, la firma de l’Alcora sigue recibiendo visitas nacionales e internacionales que están descubriendo las últimas novedades, nuevos desarrollos y, especialmente, la nueva Immersive Experience Room, un espacio concebido por la compañía para vivir la cerámica a través de la imagen, el sonido y la emoción.

ExpoInnovate no es solo una exposición de producto. Es una experiencia diseñada para transformar la manera de presentar y sentir el espacio. De hecho, cada uno de los ambientes ha sido diseñado para reflejar cómo los materiales dialogan con la arquitectura, el interiorismo y los nuevos estilos de vida. A través del recorrido, los visitantes tienen la oportunidad de descubrir las aplicaciones reales de la cerámica en espacios residenciales, comerciales y profesionales, al tiempo que comprueban la variedad de formatos, espesores, acabados y texturas, totalmente adaptados a diferentes necesidades y preferencias.

Immersive Experience Room. / Mediterráneo

Análisis de tendencias

Además, Bestile está aprovechando la ocasión para presentar también sus últimas novedades, una serie de creaciones que representan el fruto de un proceso continuo de investigación, análisis de tendencias y desarrollo de producto. Las nuevas colecciones, propuestas exclusivas y soluciones técnicas, refuerzan la apuesta de la compañía por la innovación, la calidad y la diferenciación en un mercado como el de la cerámica, cada vez más competitivo.

Nueva exposición de Bestile. / Mediterráneo

Cabe señalar que, más allá de la presentación de producto, el evento puesto en marcha por Bestile pretende convertirse en un espacio de intercambio, reflexión y diálogo entre profesionales, fomentando la colaboración y el desarrollo de sus nuevos proyectos.

Si todavía hay alguien que no les haya visitado, aún está a tiempo porque el showroom de Bestile estará en marcha hasta este viernes. No hay que perderse la oportunidad de conocer en primera persona la Immersive Experience Room y todo lo que la firma de l’Alcora ha preparado.