Coverings 2026: Gravita, la innovación más ambiciosa de Prissmacer

En esta edición de Coverings 2026 en Las Vegas, Prissmacer presenta en su estand su innovación más ambiciosa: Gravita. Este avanzado sistema de producción, nacido de la convergencia tecnológica y la precisión dimensional, llega al mercado norteamericano para ofrecer una estabilidad estructural y una estética de vanguardia sin precedentes. En este sentido, el eje central de la exposición de Prissmacer es la modularidad ya que Gravita permite partir de una «pieza madre» de 120x120 cm para obtener formatos derivados (60x120, 60x60 y 30x60) con una exactitud matemática. Al compartir el mismo origen productivo, arquitectos e interioristas pueden crear composiciones con una coherencia técnica y estética absoluta en todo el proyecto.

Así, los visitantes del stand podrán experimentar de cerca el realismo sensorial de Gravita. El sistema redefine las superficies tridimensionales mediante la sincronización milimétrica, es decir, el uso de tinta estructurante y cola digital con granilla logra que el relieve encaje perfectamente con la gráfica; y la profundidad visual, referida a la reproducciones fieles de piedra, madera y textiles que, gracias a sutiles juegos de luces, aportan una riqueza táctil diferencial.

Colecciones protagonistas

Bajo el universo Gravita, Prissmacer destaca tres de las colecciones entre muchas que se verán en esta feria. Por un lado, GV Elite, elegancia y carácter arquitectónico de alto nivel; por otra, GV Lab. Art., una interpretación contemporánea del efecto microterrazo con un detalle gráfico vibrante y, por último, GV Native, la sofisticación de la piedra en colores suaves y vetas ligeras, disponible en acabados brillo y mate sedoso para adaptarse a cualquier exigencia decorativa. De este modo, Gravita se consolida en Coverings como la solución de Prissmacer para proyectos contemporáneos que exigen realismo, personalidad y una coherencia visual impecable.