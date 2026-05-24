Les Alqueries vive una de las etapas de mayor inversión pública y transformación urbana de los últimos años. El actual equipo de gobierno municipal ha puesto en marcha durante esta legislatura una amplia batería de actuaciones centradas en la mejora de infraestructuras, la modernización de espacios públicos, la adecuación de edificios municipales y la recuperación de proyectos históricos que permanecían paralizados desde hacía décadas.

La hoja de ruta del Ayuntamiento ha tenido como objetivo prioritario mejorar la calidad de vida de los vecinos y actualizar servicios e instalaciones que acumulaban importantes deficiencias por falta de mantenimiento o inversión. Desde la remodelación de plazas hasta la mejora de polígonos industriales, pasando por actuaciones en colegios, instalaciones deportivas, caminos, alumbrado y edificios culturales, el municipio afronta una profunda renovación urbana y de servicios.

Uno de los proyectos más destacados ha sido el desbloqueo definitivo de las obras de la Casa de la Cultura. Después de cerca de veinte años de paralización y numerosos problemas administrativos y de sobrecostes, el consistorio consiguió aprobar el proyecto definitivo para retomar unas obras consideradas prioritarias para la vida cultural y social del municipio. La actuación contempla la reforma de accesos, la adecuación de acabados exteriores, la creación de una biblioteca y nuevos baños, devolviendo al municipio un espacio cultural largamente demandado.

La apuesta inversora también se ha reflejado en la remodelación de la nueva plaza España, una actuación financiada conjuntamente por el Ayuntamiento y la Diputación de Castellón. Las obras, con una inversión superior a los 300.000 euros, han permitido transformar completamente este espacio mediante nuevas zonas de aparcamiento, mejora de la iluminación, renovación del pavimento y creación de áreas más accesibles y funcionales para los vecinos.

Prevención de inundaciones

El Ayuntamiento de Les Alqueries mantiene una apuesta decidida por mejorar las infraestructuras vinculadas a la prevención de inundaciones desde una perspectiva integral, con el objetivo de dar respuesta a una necesidad histórica del municipio y reforzar la seguridad frente a episodios de fuertes lluvias.

Apuesta decidida por mejorar las infraestructuras vinculadas a la prevención de inundaciones desde una perspectiva integral. / Mediterráneo

En paralelo, el consistorio ha impulsado mejoras estratégicas en los polígonos industriales Ull Fondo y Els Vents. El Ayuntamiento aprobó una modificación de crédito cercana al medio millón de euros destinada a actuaciones de accesibilidad, señalización, conectividad y modernización de infraestructuras industriales. Entre las actuaciones destacan la mejora de aceras y viales, nuevas cámaras de seguridad, alumbrado y conexiones entre áreas industriales con el objetivo de favorecer la implantación de nuevas empresas y reforzar el tejido económico local.

Mejoras estratégicas en los polígonos industriales. / Mediterráneo

Las inversiones también han llegado a las instalaciones deportivas. El consistorio del municipio destinó más de 65.000 euros a la puesta a punto de la piscina municipal, con trabajos de reparación de bombas, arreglo de grietas, sustitución de elementos deteriorados y mejora general de las instalaciones. A ello se suman las actuaciones ejecutadas en el polideportivo municipal, donde se llevaron a cabo reparaciones estructurales, impermeabilización de cubiertas y trabajos para eliminar humedades acumuladas durante años.

En materia educativa, el consistorio acometió la reparación del tejado de la Escuela Infantil Virgen del Niño Perdido tras los daños provocados por las fuertes lluvias. Las obras permitieron reforzar el aislamiento y evitar futuras filtraciones, garantizando la seguridad y el correcto funcionamiento de las instalaciones educativas.

Seguridad vial

Otra de las prioridades municipales ha sido la mejora de la seguridad vial y de la movilidad urbana. Les Alqueries ejecutó un plan para renovar badenes, mejorar pasos de peatones, reforzar la iluminación en calles con escasa visibilidad e instalar nuevos elementos reductores de velocidad. Estas actuaciones se completaron con la adecuación de caminos y accesos para mejorar la circulación y la seguridad tanto de peatones como de vehículos.

La mejora de parques y zonas verdes también ha tenido un papel destacado durante la legislatura. El mantenimiento y recuperación de espacios públicos también ha ocupado un lugar central en la acción municipal. El consistorio adjudicó un nuevo contrato integral para la conservación de parques y jardines, permitiendo un mantenimiento continuado durante todo el año. Asimismo, se desarrolló una campaña especial de limpieza y clausura de vertederos ilegales en distintos puntos del término municipal para recuperar zonas degradadas y mejorar el entorno natural.

El consistorio adjudicó un nuevo contrato integral para la conservación de parques y jardines. / Mediterráneo

A estas actuaciones se suman nuevas inversiones financiadas gracias a la incorporación de remanentes municipales por valor de más de 1,4 millones de euros, destinados a proyectos de mejora urbana, remodelación de espacios públicos y adecuación de edificios municipales.

Con esta batería de proyectos, Les Alqueries afronta una legislatura marcada por la inversión pública, la modernización de infraestructuras y la recuperación de iniciativas históricas que buscan transformar la imagen y los servicios del municipio para las próximas décadas.