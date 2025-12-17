Font Climatización: cien años de oficio y compromiso

Hay aniversarios que trascienden lo empresarial. Cuando una compañía alcanza los cien años de historia, lo que se celebra no es solo un recorrido corporativo, sino también un vínculo (a veces discreto, pero constante) con la sociedad a la que sirve.

Este es el caso de Font Climatización, empresa familiar que este año celebra un siglo acompañando a miles de hogares de Castellón a través de soluciones de aire acondicionado, calefacción, agua caliente sanitaria y deshumidificadores, tanto en venta como en alquiler.

Larga trayectoria

Pocas empresas locales pueden acreditar una trayectoria tan prolongada. Y aún menos pueden hacerlo manteniendo intactos dos elementos que hoy parecen escasos: la coherencia en el servicio y la confianza de varias generaciones.

La historia de Font no se estructura en grandes hitos, sino en miles de intervenciones pequeñas, puntuales, decisivas para quienes las recibieron. En palabras de un instalador veterano de la provincia: «Es una empresa que no falla. Si dicen que van, van. Con Font sabes que pase lo que pase… ellos resuelven».

Un siglo de oficio

Font Climatización ha evolucionado con la provincia: estuvo cuando llegó el primer aire acondicionado doméstico a Castellón; cuando las calderas antiguas dieron paso a sistemas más eficientes; cuando la humedad empezó a tratarse como un problema técnico y no solo estético; cuando las obras y rehabilitaciones necesitaron equipos de alquiler; y cuando la tecnología permitió instalaciones más precisas y seguras.

La empresa ha sabido adaptarse a cada etapa con un sello particular: resolver problemas de forma clara, directa y responsable.

Font Climatización mantiene su sede en el histórico Edificio Font (calle San Francisco, 40). / Mediterráneo

Un oficio

Son virtudes que no nacen del marketing, sino del oficio. En un sector donde la rapidez a menudo se confunde con prisa, Font ha mantenido un modelo de trabajo pausado, preciso y orientado al resultado. Este enfoque ha alimentado su reputación: la de una empresa que cumple lo que promete.

La historia de Font Climatización es también la historia de una familia que ha transmitido un mismo criterio durante cien años: acompañar a los clientes antes, durante y después de la instalación. Ese acompaña miento es hoy uno de los rasgos más valorados por quienes acuden a la empresa: saber que, cuando surge un problema, hay un interlocutor estable, reconocible y accesible.

Trabajo en red

Lejos de quedar anclada al pasado, la dirección actual ha reforzado la estructura técnica con una decisión clave: integrar una red de más de 10 empresas instaladoras que operan en toda la provincia. Esta red permite dar servicio rápido en cualquier municipio, y ha convertido a Font Climatización en una empresa de referencia no solo por su antigüedad, sino por su capacidad operativa real.

Con motivo de su centenario, la empresa ha puesto en marcha una campaña especial de descuentos en equipos de aire acondicionado, calefacción, agua caliente sanitaria y deshumidificadores (tanto en venta como en alquiler).

Acciones conmemorativas

No hay una fecha de cierre estricta; la campaña forma parte de las acciones conmemorativas de este aniversario excepcional y se plantea como un gesto de agradecimiento hacia quienes han hecho posible llegar hasta aquí.

Desde la empresa explican que esta iniciativa no responde a estrategias comerciales puntuales, sino a un deseo de devolver a la ciudadanía parte de la confianza recibida. «Llegar a cien años no es solo mérito nuestro. Es mérito de quienes han llamado, han confiado y han vuelto a llamar», señalan desde la dirección.

Un futuro sólido

Un futuro que se construye igual que el pasado: paso a paso, casa a casa. Font Climatización mantiene su sede en el histórico Edificio Font (calle San Francisco, 40), donde atiende a particulares y empresas con asesoramiento personalizado y presupuestos adaptados.

La empresa afronta el futuro con la misma fórmula que le ha permitido atravesar un siglo: experiencia, rigor y un acompañamiento que va más allá de la instalación.

Para obtener más información, la compañía dispone de página web (www.fontclima.net) y atiende en el teléfono 964 21 25 79.