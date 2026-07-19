Bosque Masía Bellver, situado entre Benicàssim y Orpesa, sigue apostando por un verano lleno de experiencias y ponencias sobre los temas de bienestar que más importan actualmente. El último en subirse al escenario de su auditorio fue Francesc Miralles, coautor del fenómeno editorial que popularizó el ikigai, término japonés que suele traducirse como ‘razón de ser’. Antes que él, otras voces han hablado allí de salud, de raíces y de nuevas formas de habitar el propio cuerpo.

Bosque Bellver invita a descubrir el ‘ikigai’ en plena naturaleza. / Bosque Bellver

Todo ello es, precisamente, lo que conecta el ikigai con Bellver Blue Tech Zone y ayuda a poner nombre a algo que se lleva tiempo construyendo en este enclave entre Oropesa y Benicàssim, un entorno donde el propósito vital se sostiene combinando de manera equilibrada la comunidad, el movimiento y la naturaleza. Un enclave donde todo conecta.

Mejor exponente

Bosque Masía Bellver es el mejor exponente para materializar esta premisa. Este espacio, intrínsecamente diseñado para formar parte del entorno, combina una propuesta gastronómica fresca y de temporada con charlas de bienestar, sesiones deportivas, cultura y música, todo ello frente al mar. Por ese motivo, la visita de Miralles no introdujo una idea nueva en Bosque Masía Bellver, sino que puso en palabras algo que la comunidad ya practicaba día tras día.

Francesc Miralles ofreció una ponencia sobre nuevas formas de habitar el propio cuerpo / Bosque Bellver

Dicho de otro modo, hablar de propósito vital tiene poco sentido si se piensa como un ejercicio individual y mucho más si se piensa como algo que ocurre entre personas y en un lugar concreto. Esa es, también, la apuesta de fondo de Blue Tech Zone, que mantiene viva su agenda de actividades de bienestar, movimiento, cultura, gastronomía más allá de experiencias puntuales, durante todo el verano.

Escenario singular

Bosque es un escenario singular que se integra en el paisaje sin alterarlo, demostrando que la actividad humana y la preservación de la biodiversidad no solamente pueden coexistir, sino complementarse. El propósito, aquí, nunca viene solo. Se cultiva en comunidad, se mueve con el cuerpo y se respira frente al mar.