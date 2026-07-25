Gastronomía, pausa y naturaleza en Bellver Blue Tech Zone

Descanso, buena mesa y bienestar son los tres conceptos que resumen la propuesta de fin de semana de Bellver Blue Tech Zone. Este enclave, ubicado entre Benicàssim y Orpesa, ofrece una estancia que está pensada, de principio a fin, para vivir la esencia de la Costa de Azahar en un mismo lugar.

El plan comienza en el Hotel Masía Bellver. Sus 64 habitaciones combinan un diseño contemporáneo con materiales y tonos que remiten al Mediterráneo: piedra clara, madera y una luz que entra sin filtros desde primera hora de la mañana. Fuera, la piscina exterior invita a no tener prisa y el gimnasio permite ser fiel a la esencia de bienestar que se promueve.

Contacto con la naturaleza

Desde la puerta del hotel, apenas unos pasos separan el descanso de la siguiente parada del plan: Bosque. Aquí la mañana empieza con yoga sobre una plataforma de madera entre los pinos, con la Torre Colomera de fondo. Después llega el movimiento consciente con instructores que adaptan cada sesión para que todos disfruten por igual. Además, para quienes prefieren un ritmo más activo, hay rutas en bicicleta o travesía de paddle surf con el objetivo de sentirse parte del entorno.

Con el cuerpo despierto, el plan termina en el origen de este ecosistema tan arraigado al territorio, en el restaurante Masía Bellver con una carta de productos de temporada, servida para ser disfrutada con los cinco sentidos. Cenar aquí, después de un día de descanso y movimiento, cierra el círculo antes de volver a la habitación.

Entorno

Lo que distingue esta propuesta no es ningún servicio por separado, sino la manera en que se encadenan, sin salir del mismo entorno. Y este es solo uno de los planes posibles pero Bellver Blue Tech Zone reúne muchos más espacios, cada uno con su propia manera de sumarse a esa misma filosofía.

En definitiva, la propuesta de Bellver Blue Tech Zone se presenta como una experiencia integral donde descanso, actividad y gastronomía se entrelazan de forma natural en un mismo entorno.