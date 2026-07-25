Fundación ‘la Caixa’: Impulso a la inserción laboral de mujeres en rehabilitación por alcoholismo

La Fundación ‘la Caixa’ mantiene su apuesta por la acción social en favor de los sectores más desfavorecidos y un ejemplo de ello es la colaboración que la entidad mantiene en el programa de inserción sociolaboral para mujeres alcohólicas en rehabilitación de la Asociación Alcohólicos Rehabilitados Alameda Castellón (Araca).

Empleabilidad

El objetivo principal es fomentar la empleabilidad de las mujeres en proceso de rehabilitación de su adicción al alcohol para facilitar su inserción sociolaboral a través del acceso al empleo, favoreciendo su autonomía personal y calidad de vida.

El proyecto, del que se han beneficiado 40 usuarias, plantea otra mirada sobre la relación entre las personas y el trabajo, y ayuda a detectar las variables personales que pueden modificar, mejorar y aprender para afrontar la de búsqueda de empleo activo.

Capacidades personales

Se trata de un proceso de promoción que permite desarrollar las capacidades personales de ocupación y desempeño laboral, y favorece el fortalecimiento de habilidades que contribuyan a mostrar un desempeño eficaz en el ámbito sociolaboral.

El foco de intervención no se centra solo en proporcionar herramientas para la búsqueda de empleo, eficaz y sistemática, sino también en trabajar para afrontar de forma positiva el propio proceso de búsqueda y facilitar el autoconocimiento personal. Asimismo, se refuerza la autoestima, se mejoran las competencias digitales básicas para la búsqueda de empleo y se otorga el apoyo necesario para generar nuevas habilidades personales que permitan mantener un futuro puesto de trabajo.

Intervención psicosocial

En ocasiones, cuando las mujeres con problemas con el alcohol acceden al tratamiento presentan otras problemáticas que requieren una intervención psicosocial paralela. Así, la necesidad de encontrar un empleo y conseguir una independencia económica es uno de los problemas importantes necesarios para la completa recuperación de la mujer adicta al alcohol.

Estas situaciones incrementan las posibilidades de que estas mujeres entren en riesgo de exclusión social por lo que este programa ayuda a consolidar el mantenimiento de la abstinencia al alcohol y trabajar, paralelamente, las competencias que mejoren sus posibilidades de conseguir un empleo.

Inversión

Cabe señalar que este proyecto cuenta con una aportación económica de 12.000 euros por parte de la fundación ‘la Caixa’ y desarrolla un modelo de atención integral a través de un itinerario personalizado desde la perspectiva de género.