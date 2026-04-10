Fira y apertura de la temporada taurina, un fin de semana a lo grande en la Vall d’Uixó

Durante los próximos días, la Vall d’Uixó será el foco de atención de la comarca, por la celebración de la Fira, que se inaugura esta tarde, y por la apertura de la temporada de bous al carrer en el municipio, un momento que está previsto que congregue a miles de aficionados de la comarca y otras provincias, atraídos por el reclamo de una programación que incluye la exhibición de doce toros.

De la relevancia de la Fira da cuenta la presencia, un año más, de la ministra de Universidad, Ciencia e Innovación, Diana Morant, que presidirá la comitiva oficial y acompañará a la reina de las patronales, Anna Clavell, en el emblemático momento del corte de la cinta, así como en la visita oficial que recorrerá las principales calles de un recinto ferial que se extiende por buena parte de la avenida Cor de Jesús y calles adyacentes, con una importante muestra del comercio local, de empresas de diferentes sectores, atracciones y artesanos.

Cuatro días, pues el evento se prolongará hasta el lunes, que contarán entre su amplia oferta, como se ha convertido en costumbre, con el espacio gastronómico y musical, un lugar de encuentro que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento, desde donde, como destaca la alcaldesa, Tania Baños, «no solo se brinda apoyo económico directo para poder organizar este tipo de actividades que van dirigidas a todo el público, sino que se da respaldo en otros muchos aspectos, para garantizar que el esfuerzo que hace la comisión a lo largo de todo el año, se plasme en unas fiestas para todos y seguras».

Un esfuerzo en el que contribuyen las 40 personas que forman parte de la comisión, tal y como señala su presidente, Juan Ibáñez Torrano, que encara sus segundas fiestas al frente de la organización.

Astados

Ibáñez incide en esa labor con el programa ya en marcha y con los días más importantes por delante, pues este fin de semana es especialmente intenso, no solo por la feria y la exhibición de los primeros cerriles. Entre domingo y lunes tendrán lugar los actos religiosos que son «seña de identidad», con la ofrenda el domingo, y la misa del lunes por la mañana y la procesión de la tarde, en la que es tradición la participación de varias generaciones de familias, que garantizan así ese relevo que cualquier festividad necesita para perdurar. El presidente de Sant Vicent remarca que estar al frente de las patronales «es muy complicado y necesitas a mucha gente sin la que sería imposible hacer una programación de quince días».

Recuerda lo que tantas veces se reivindica en estos casos. Todas las personas que forman parte de la comisión «lo hacen de manera altruista, por su pueblo y sus tradiciones, a pesar de que los dolores de cabeza y las preocupaciones son una constante, pero compensa». Estos días culminan muchos meses de dedicación, «desde principios de septiembre, cuando empezamos a trabajar en la preparación de las programaciones, la búsqueda de publicidad para el llibret, las contrataciones...», detalles todos invisibles para el público, que solo tiene que acudir y disfrutar, «esa es la esencia de la fiesta y esa es nuestra motivación».