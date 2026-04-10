Sant Vicent: La romería y la Mocadorà, protagonistas en l’Alcora

L’Alcora celebrará el lunes, 13 de abril, la festividad de Sant Vicent, con la tradicional romería y la Mocadorà. Así, por la mañana, los vecinos trasladarán al santo en un recorrido que partirá desde la plaza de la iglesia y finalizará en el ermitorio. La imagen encabezará una comitiva presidida por clero, autoridades locales, la reina y sus damas, la Colla Gegantera, els Dolçainers i Tabaleters y la Agrupació Musical l’Alcalatén.

Tras la misa y el almuerzo en el entorno natural de la ermita de Sant Vicent, cientos de familias, grupos de amigos y personas en general, disfrutarán del tradicional almuerzo en los pinares, que incluirá un parque infantil y las casetas de los feriantes.

Entre los momentos más especiales figuran la Mocaorà y el concierto de la banda de música. Cabe señalar que este año el diseño del pañuelo es de Mª Pilar Avilés, ganadora de la 25ª edición del concurso que conmemora el día dels enamorats a l’Alcora, organizado por el Barrio de La Sangre, que iniciará sus fiestas a partir de las 17.00 h. Las celebraciones incluirán la Fira del Llibre, actividades infantiles, la actuación de Sara y Ángel y la entrega de la llave de las Fiestas de los barrios, animada por la Rondalla l’Alcalatén. Posteriormente entregará el Premio de La Mocadorà a María Pilar Avilés, y actuación de la Rondalla l’Alcalatén.