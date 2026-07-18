Santa Magdalena arranca las fiestas patronales
La localidad organiza más de 60 actos entre los que destacan las orquestas, los bous al carrer y las celebraciones religiosas
Santa Magdalena arranca el sábado 18 de julio la celebración de sus fiestas patronales con la presentación de los trece festeros y festeras. El acto tendrá lugar a las 22.30 horas en la plaza España y los representantes festivos son: Abril Barreda, Gina Bou, Catalina Luján Colagrossi, Guadalupe Luján Colagrossi, Gael Honrubia Moreno, Laura Lara, Martina Marcos, Irati Roca, Irene Sales, Dylan Sales, Emma Sospedra, Laura Álvarez y Leonor Sospedra. Al finalizar, habrá baile de gala con la orquesta La Fania Perfect.
El domingo 19 de julio será el día dedicado a los disfraces, con la música de la charanga Els Desmadrats y la macrodiscomóvil The End, y el lunes se iniciarán las exhibiciones taurinas. Por la noche, la verbena la animarán el grupo Los Mejores y un dj.
El martes 21 de julio se retomarán los bous al carrer con la entrada de toros, una exhibición taurina y toro embolado, además de la actuación del grupo Five y dj’s.
Día de la patrona
El miércoles día 22, día de la patrona, además de la programación religiosa, y de la inauguración de la exposición de pintura, actuará la orquesta Atalaia y DJ Joan, mientras que el jueves 23 de julio, además de la horchatada, está previsto el show de Héctor Sansegundo y el espectáculo musical, The Talent. La madrugada del jueves al viernes habrá vaquillas y discomóvil.
Disfrutemos estos días con familiares y amigos, siempre desde el respeto y la tolerancia»
Más actos
También el viernes 24 de julio habrá un parque acuático, exhibiciones taurinas, toro embolado y verbena con la orquesta Mónaco Party. Ya el sábado 25 de julio, además de la entrada al estilo San Fermín para los más pequeños de la casa, se ha programado la entrada de seis toros y cabestros al mediodía y la tarde, que organiza la Asociación Cultural y Taurina Polpís con el desafío entre las ganaderías Capota y Ramón Benet, que por la noche embolarán dos toros. La música la pondrá la orquesta Máxima y también habrá discomóvil con El Sarao. Las fiestas finalizarán el domingo 26 de julio con hinchable, toros y el castillo de fuegos.
El alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou, apela a la «colaboración y comprensión» en cada uno de los actos y desea que la fiesta «sea un motivo para avanzar como pueblo unido en estos días de convivencia». «Llenemos las plazas y calles de amor, diversión y disfrutemos con familiares y amigos, siempre desde el respeto y la tolerancia», concluye Bou.
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