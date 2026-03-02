Innovación y multilingüismo en el British School of Vila-real

Con casi 30 años de trayectoria, el British School of Vila-real se ha consolidado como el centro pionero en enseñanza británica en la provincia de Castellón, destacando por un proyecto educativo que combina innovación, pensamiento crítico, comunicación multilingüe y excelencia académica. Su modelo integra el Currículum Nacional Británico con el español, ofreciendo a los alumnos una doble titulación oficial que facilita el acceso a universidades nacionales e internacionales, mientras reciben una educación personalizada que los acompaña en todas las etapas de su formación.

Uno de los pilares diferenciales del centro es el desarrollo de las Life Competencies, competencias clave que preparan a los alumnos para desenvolverse con autonomía y confianza en distintos contextos. Entre ellas destacan el pensamiento crítico, la comunicación eficaz, la creatividad, la capacidad de adaptación, el trabajo en equipo, la responsabilidad y la gestión emocional.

Estas competencias se trabajan de forma transversal desde Infantil hasta Bachillerato, integradas en el día a día del aula mediante proyectos colaborativos, debates, actividades prácticas y metodologías activas que fomentan un aprendizaje profundo y significativo. Cada alumno recibe un seguimiento individualizado que le permite desarrollar sus habilidades al máximo, potenciando tanto su crecimiento académico como personal.

Programa ILOS

Como parte de su compromiso con la educación internacional, el British School of Vila-real, de la mano de ISP (International Schools Partnership), impulsa el Programa ILOS (International Learning Opportunities for Students). Este programa conecta a los alumnos con experiencias educativas globales, desde proyectos internacionales hasta actividades de intercambio y colaboración con estudiantes de otros países, permitiendo aplicar los conocimientos aprendidos en situaciones reales.

ILOS fomenta la autonomía, la confianza y la colaboración, al tiempo que desarrolla competencias clave como la creatividad, la comunicación efectiva y la capacidad de adaptación a entornos multiculturales. Más allá de ser un complemento académico, se trata de una experiencia que enriquece la formación personal de los alumnos, estimulando su curiosidad, pensamiento analítico y visión global, elementos esenciales para desenvolverse en contextos internacionales.

Multilingüismo y excelencia académica, pilares del centro

El multilingüismo es un pilar fundamental del colegio. Desde las primeras etapas, los alumnos aprenden en un entorno donde el inglés es la lengua vehicular, junto al español y el valenciano, incorporando además otros idiomas como francés, alemán o chino. Este enfoque multilingüe e inclusivo permite desarrollar una comunicación fluida y natural, fortaleciendo la competencia lingüística y fomentando la confianza al expresarse en distintos idiomas. Las aulas se convierten en espacios donde se practica la argumentación, el debate y la expresión oral, integrando la diversidad y potenciando la inclusión como parte esencial del aprendizaje.

El compromiso con la excelencia académica del British School of Vila-real se refleja en los reconocimientos internacionales que recibe su alumnado. Cada año, los estudiantes son distinguidos con los High Achievers Awards de Cambridge International y Pearson Edexcel, que premian las calificaciones sobresalientes en los exámenes IGCSE y A Levels.

En 2025, varios alumnos del centro fueron galardonados con los Outstanding Cambridge Learner Awards, otorgados por Cambridge Assessment International Education. Fueron los casos de Marta C. (nota más alta en España en IGCSE Inglés como Segunda Lengua - Cambridge IGCSE) y Naya L. (reconocimiento High Achiever en A Level Arte y Diseño - Cambridge International AS Level), mientras que también recibieron los Outstanding Pearson Learner Awards Antonio P. (reconocimiento High Achiever por obtener calificación A o superior en 3 asignaturas - Pearson Edexcel International A Level) y Cristina C. (reconocimiento High Achiever por obtener calificación A o superior en 3 asignaturas - Pearson Edexcel International A Level.