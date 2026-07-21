El análisis numérico, motor de la innovación técnica en la economía

Las ciencias matemáticas aplicadas y la simulación por ordenador constituyen el núcleo de infinidad de avances estratégicos en sectores productivos y financieros, impulsados por metodologías clave como el modelado de sistemas complejos y la gestión inteligente de datos. La vertiginosa expansión de esta disciplina genera una demanda continua de expertos, formados para asumir puestos de alta responsabilidad técnica en firmas de proyección global.

Esta formación capacita a los graduados para integrarse con éxito en equipos multidisciplinares de sectores punteros» Manuel Sanchis — Responsable académico del Máster en Matemática Computacional de la UJI

El Máster en Matemática Computacional de la UJI da respuesta directa a esta necesidad del mercado laboral mediante una formación rigurosa. En palabras de su responsable académico, Manuel Sanchis, el conjunto de destrezas metodológicas que se imparten en el programa «capacita a los graduados para integrarse con éxito en equipos multidisciplinares de sectores punteros, que van desde la ingeniería de precisión al análisis predictivo de mercados».

Plan de estudios

La titulación potencia el razonamiento analítico y el diseño de soluciones eficientes, y estructura su plan de estudios en dos itinerarios diferenciados: la especialización empresarial y la iniciación investigadora. Esta segunda vía facilita una inmersión directa en proyectos científicos, la asistencia a congresos de referencia y el acceso a los estudios de doctorado.

Un buen exponente de los resultados es el caso de la exalumna Mireia Mollar Gumbau, quien valora «muy positivamente» su paso por el máster, que le permitió «consolidar los conocimientos adquiridos en el grado y descubrir nuevas áreas de la matemática aplicada y la computación, con un enfoque muy práctico y orientado a la investigación».

Este máster me ha permitido consolidar los conocimientos adquiridos en el grado y descubrir nuevas áreas de la matemática aplicada y la computación» Mireia Mollar Gumbau — Exalumna del Máster en Matemática Computacional de la UJI

En su caso, le llamó la atención la combinación entre el rigor matemático y la aplicación de los métodos computacionales para resolver problemas reales. «También destacaría la cercanía y el apoyo del profesorado», así como el hecho de que el máster le abrió las puertas al ámbito de la investigación, «permitiéndome conocer de primera mano las opciones para continuar mi formación académica».

Puntos fuertes

Mireia considera recomendable cursar el programa «porque ofrece una formación muy completa para quienes quieran especializarse en matemática computacional, tanto si quieren incorporarse al mundo laboral como si desean seguir una carrera investigadora». Entre sus cualidades, subraya que el profesorado «está muy implicado, los contenidos están perfectamente orientados a las necesidades actuales y se fomenta el desarrollo de competencias clave como la resolución de problemas, la programación y el análisis matemático».

Además, en su caso, gracias al máster surgió la oportunidad de incorporarse a un proyecto de investigación y comenzar el próximo año el doctorado, «una meta que difícilmente habría alcanzado sin la formación y los contactos que adquirí aquí». El propósito de Mollar es desarrollar su carrera en el ámbito de la investigación aplicada, utilizando herramientas matemáticas, estadísticas y computacionales para resolver problemas complejos.

«Además, haber cursado el Máster de Profesorado confirmó mi vocación por enseñar y transmitir conocimientos. En el futuro, me encantaría desarrollar mi carrera académica en la UJI, combinando la investigación con la docencia universitaria. Para alcanzar esta meta, considero que realizar un máster como este y continuar con el doctorado es la vía idónea».

Habilidades críticas que demanda el mercado El Máster en Matemática Computacional que se imparte en la UJI prioriza la formación práctica orientada a la resolución de problemas reales. De acuerdo con el coordinador Manuel Sanchis , el plan docente persigue que los alumnos dominen metodologías analíticas clave para «segmentar dificultades de gran envergadura en tareas más sencillas, desarrollar formulaciones abstractas que repliquen procesos de la industria y procesar con destreza flujos masivos de información».

orientada a la resolución de problemas reales. De acuerdo con el coordinador , el plan docente persigue que los alumnos dominen metodologías analíticas clave para «segmentar dificultades de gran envergadura en tareas más sencillas, desarrollar formulaciones abstractas que repliquen procesos de la industria y procesar con destreza flujos masivos de información». Estas competencias se consideran esenciales hoy en día en las empresas tecnológicas , donde la toma de decisiones requiere analizar múltiples variables dinámicas a gran velocidad, lo que hace crucial la capacidad de respuesta.

, donde la toma de decisiones requiere analizar múltiples variables dinámicas a gran velocidad, lo que hace crucial la capacidad de respuesta. El desarrollo de estas aptitudes técnicas, sumadas a la potenciación del debate crítico, el trabajo en equipo y la versatilidad profesional, define la sólida identidad de una titulación diseñada para forjar a los líderes de la industria del mañana.

Pasarela directa a la docencia pública en FP Secundaria y Bachillerato La Universitat Jaume I ofrece la valiosa opción de cursar de forma simultánea el Máster en Matemática Computacional y el Máster Universitario en Profesor/a de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.

el Máster en Matemática Computacional y el Máster Universitario en Profesor/a de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. Esta modalidad combinada permite al alumnado completar ambos títulos en tan solo dos años académicos, otorgándoles una ventaja en la construcción de su futuro laboral.

permite al alumnado completar ambos títulos en tan solo dos años académicos, otorgándoles una ventaja en la construcción de su futuro laboral. De este modo, los estudiantes realizan únicamente 92 créditos del total de 120 que sumarían ambas titulaciones por separado, gracias al reconocimiento directo de 31 créditos entre ambos programas.

que sumarían ambas titulaciones por separado, gracias al reconocimiento directo de 31 créditos entre ambos programas. Para acogerse a esta ventaja, los candidatos que resulten admitidos en el máster de profesorado deben tramitar la solicitud de simultaneidad ante la dirección de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE).

ante la dirección de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE). En este contexto, la doble vía que promueve la Universitat Jaume I constituye una excelente oportunidad profesional para quienes desean orientar su carrera hacia la enseñanza de las ciencias exactas y la computación, un sector con alta demanda de personal.

Una visión abierta para resolver retos en entornos de cambio Uno de los pilares más determinantes de este programa de posgrado de la Universitat Jaume I es su enfoque interdisciplinar , diseñado para dotar a los titulados de una más que sugerente capacidad de adaptación dentro del tejido empresarial moderno.

, diseñado para dotar a los titulados de una más que sugerente capacidad de adaptación dentro del tejido empresarial moderno. Este rasgo diferencial dota de una enorme ventaja competitiva a los profesionales en un contexto marcado por la digitalización . El plan docente instruye al estudiante en el uso de herramientas transversales de cálculo y programación que le permiten ajustarse a las necesidades cambiantes del sector corporativo, promoviendo al mismo tiempo un gran interés por la actualización científica continua.

. El plan docente instruye al estudiante en el uso de herramientas transversales de cálculo y programación que le permiten ajustarse a las necesidades cambiantes del sector corporativo, promoviendo al mismo tiempo un gran interés por la actualización científica continua. Esta flexibilidad resulta posteriormente de gran utilidad en entornos de alta cualificación técnica que exigen respuestas inmediatas y rigurosas a los desafíos del presente en diferentes sectores. Gracias a este aprendizaje continuo, los titulados adquieren la destreza necesaria para afrontar con éxito la toma de decisiones complejas bajo escenarios de incertidumbre y evolución tecnológica constante.