HIPER LOCAL: EL CATÁLOGO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE PROXIMIDAD
Vila-real aferma un període de reconstrucció, estabilitat i transformació
El consistori defensa l’estabilitat del Pacte de la Llum de Tol per agilitzar l’administració, activar inversions i impulsar serveis, sostenibilitat i cultura
Vila-real afronta la recta final del mandat amb una nova etapa marcada per l’estabilitat institucional, la recuperació de la capacitat administrativa i l’impuls de projectes estratègics vinculats al desenvolupament econòmic, la sostenibilitat, el blindatge dels serveis públics i la cultura pròpia.
Després d’uns anys especialment complexos, condicionats per la pandèmia, la inflació derivada de la guerra d’Ucraïna i les dificultats econòmiques i administratives acumulades, el govern local defensa que la ciutat ha iniciat un procés de reconstrucció ordenada amb l’objectiu de consolidar la nova Vila-real del segle XXI.
Aquest procés ha estat també marcat per la necessitat de continuar afrontant les conseqüències de la gestió urbanística dels governs del Partit Popular, que encara condiciona de manera important les finances municipals. El consistori continua assumint anualment el pagament de préstecs i sentències derivades d’aquella etapa, una càrrega econòmica que ha obligat durant anys a compatibilitzar la prudència financera amb el manteniment dels serveis públics i les polítiques socials.
Gestió
La situació va arribar a un dels moments més delicats durant l’exercici 2025, quan el col·lapse administratiu de l’oficina pressupostària, provocat principalment per la manca de personal en llocs clau, va dificultar la tramitació de factures i la gestió ordinària de l’Ajuntament. El govern local assegura que aquesta situació ja es troba encarrilada gràcies a la incorporació de personal, l’estabilització de places i la posada en marxa de mesures extraordinàries per agilitzar els pagaments pendents i la modernització de l’administració municipal.
En aquest context, el Pacte de la Llum de Tol, signat l’estiu de 2024 entre PSPV i Compromís, va marcar un punt d’inflexió polític i institucional. L’acord va permetre consolidar una majoria estable i reforçar un model de govern basat en el diàleg, la suma i l’aliança amb la societat civil. Aquesta estabilitat ha facilitat desbloquejar contractes, accelerar projectes pendents i començar a recuperar la capacitat inversora de la ciutat.
L’Ajuntament impulsa el PAI industrial ceràmic, millora polígons i reforça VilaBons i bonificacions per al teixit comercial local
El govern municipal defensa que aquesta nova etapa es basa en un model de ciutat més habitable, sostenible i pensat per a les persones. Un model que posa el focus en el carrer com a espai de convivència i vida comunitària, reforçant els espais públics com a llocs de trobada i cohesió social.
Economia i urbanisme
En l’àmbit econòmic i urbanístic, el desenvolupament del PAI industrial del clúster de la innovació ceràmica, a la carretera d’Onda, és una de les grans apostes estratègiques del mandat. Amb prop de 2,5 milions de metres quadrats, el projecte està concebut per a generar expansió industrial, atraure noves inversions i consolidar oportunitats d’ocupació de qualitat. Paral·lelament, el consistori continua impulsant la millora dels polígons industrials amb ajudes de l’IVACE i actuacions orientades tant a la modernització d’infraestructures com a la reducció del risc d’inundabilitat.
Entre les grans reivindicacions de futur destaca també la integració urbana de la via del tren, considerada una actuació estratègica per millorar l’accessibilitat i transformar urbanísticament la Vila-real del futur. El govern local manté igualment les reivindicacions del nou centre de salut, la comissaria de la Policia Nacional i altres infraestructures considerades fonamentals per al desenvolupament de la ciutat.
Comerç
L’activitat econòmica i el comerç de proximitat continuen sent un altre dels eixos prioritaris. El consistori manté campanyes de dinamització comercial com els VilaBons, les bonificacions del 95% de l’IBI per als comerços i els convenis amb entitats com UCOVI i Ashiovi. A això s’afegeix la modernització del Mercat Central amb fons europeus, així com l’adequació dels antics jutjats per a reubicar serveis municipals i optimitzar recursos administratius.
El consistori activa nous aparcaments gratuïts, millora parcs infantils i aplica un Pla d’Ombres en zones de joc i estada pública
La sostenibilitat i la transició ecològica han guanyat pes de manera notable durant el mandat. Vila-real ha implantat el contenidor marró per a la recollida selectiva de matèria orgànica, tant entre el veïnat com entre els grans productors.
La implantació de la nova taxa de residus, derivada de la directiva europea i la transposició estatal que obliga a repercutir el cost real del servei, ha anat acompanyada d’un sistema de bonificacions socials i vinculades al reciclatge impulsat pel consistori. En aquest sentit, l’Ajuntament ha reforçat l’acompanyament a empreses i veïnat amb una oficina específica oberta durant el període d’adhesió a les bonificacions, oferint atenció personalitzada i de proximitat per facilitar la tramitació. El govern local destaca que Vila-real ha sigut un dels pocs municipis que ha desenvolupat aquest dispositiu d’assessorament directe per garantir que cap persona es quedara sense accedir-hi.
Aigua
En matèria de cicle integral de l’aigua, l’Ajuntament executa importants inversions per garantir la qualitat del subministrament d’aigua potable i millorar l’eficiència hídrica amb actuacions com la instal·lació de filtres de carbó actiu en pous com a la Bassa del Poble i el Pou d’Amorós. Aquestes actuacions representen una de les principals inversions mediambientals dels últims anys.
A aquestes mesures s’afegeixen la instal·lació de plaques solars en centres educatius i dependències municipals, la renovació progressiva de la flota municipal amb vehicles elèctrics i la plantació d’arbratge en diferents punts de la ciutat per generar més zones d’ombra i adaptar els espais urbans a les altes temperatures.
Parcs i jardins
Precisament, el nou contracte de manteniment de parcs i jardins incorpora un Pla d’Ombres per a zones infantils i espais d’estada, una actuació que busca millorar el confort urbà i afavorir l’ús dels espais públics. Durant aquest exercici també ha començat el nou contracte de millora de parcs infantils i zones biosaludables, que actuarà sobre prop de quaranta espais públics i catorze àrees de joc en centres educatius.
El consistori ha impulsat també nous aparcaments públics gratuïts en diferents punts de la ciutat, executats amb criteris de sostenibilitat i economia circular mitjançant el reaprofitament de materials procedents de l’asfaltatge de camins rurals.
Serveis públics
En matèria de serveis públics, el govern municipal treballa igualment en l’execució del contracte de manteniment de centres educatius amb l’objectiu d’agilitzar les actuacions i evitar que incidències quotidianes es perllonguen en el temps. En paral·lel, s’han executat millores als col·legis Pascual Nácher i Concepción Arenal, amb nous gimnasos fruit del Pla Edificant del govern del Botànic, així com inversions pròpies amb la climatització de l’Escola Infantil El Solet.
La zona del Termet continua concentrant una part important de les inversions municipals amb la remodelació de la piscina, la restauració de l’Alberg Municipal Mare de Déu de Gràcia, la recuperació del Centre de Congressos El Molí, les millores paisatgístiques del paratge natural i els treballs de soterrament de línies elèctriques.
Cultura i patrimoni
En l’àmbit cultural i patrimonial, Vila-real ha consolidat una clara aposta per la recuperació d’espais emblemàtics i la defensa d’una identitat pròpia vinculada a la cultura. La rehabilitació del Gran Casino, el teatre Tagoba i El Convent i l’adquisició de la casa-museu de l’escultor Llorens Poy, formen part d’una estratègia orientada a convertir el patrimoni en motor cultural i social.
El consistori reivindica especialment el paper singular del FITCarrer, que després de 38 edicions ha convertit Vila-real en un referent europeu de les arts de carrer. El govern local defensa la cultura no com un element accessori, sinó com una ferramenta de cohesió, participació i projecció de ciutat.
Altres actuacions
A aquestes actuacions se sumen altres projectes desenvolupats durant el mandat, com les millores en carrers, voreres, jardins i instal·lacions esportives; les actuacions al camp de futbol de Fundació Flors; el retapissat de les butaques de l’Auditori Municipal; o l’adquisició de l’Alqueria i hort de Puchol com a futura gran zona verda urbana i espai cultural a mans del veïnat de Vila-real.
Entre els projectes actualment en marxa destaca també l’ampliació i rehabilitació del cementeri municipal, una actuació pròxima al mig milió d’euros que permetrà garantir espai suficient per als pròxims anys i dignificar aquest servei públic essencial.
El govern local reivindica igualment Vila-real com una ciutat que protegeix drets i llibertats davant els retrocessos impulsats des d’altres administracions. En aquest sentit, defensa polítiques vinculades a la igualtat, la diversitat, la memòria democràtica i la defensa de la llengua com a part d’un model de ciutat basat en la cohesió social i la convivència.
Des del govern municipal insisteixen que Vila-real afronta ara una etapa de reconstrucció i transformació basada en la prudència econòmica, la modernització administrativa i l’aliança amb la societat civil. Una ciutat que vol continuar avançant des de la proximitat, la sostenibilitat, la cultura i la defensa d’un espai públic viu, compartit i pensat per a les persones, sense deixar ningú enrere.
- La piscina natural más emblemática de Castellón, ahora más inclusiva
- Susto escalofriante para un vehículo en Castellón al chocar con tres jabalíes en la N-340
- María Gimeno Freixas (22 años): entre las 10 mejores estudiantes de Ingeniería de Tecnología de España, cinco idiomas y... nieta del exalcalde de Castelló Gimeno
- Alerta por noches tropicales y calor extremo: Las zonas que sufrirán el verano más duro según las cabañuelas de Jorge Rey
- Contrato de dos años y medio: la Vall busca 7 profesionales para un proyecto pionero de infancia
- Directores de 42 centros de Castellón se reúnen con la directora territorial: alertan de carencias estructurales y recortes de grupos y piden diálogo y soluciones
- Primero la pública y ahora, la educación concertada: irán a la huelga en junio ¿cómo afectará a Castellón?
- Un pueblo de Castellón quiere salvar el sonido que ha acompañado a generaciones: así será la restauración de sus históricas campanas