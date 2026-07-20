Nissan Almenar presenta en exclusiva los nuevos LEAF y MICRA en el C. C. Salera
La exposición permite conocer las últimas novedades eléctricas de Nissan y ver, por primera vez en la provincia de Castellón, la nueva generación del Nissan LEAF
Mario López
Hasta el próximo 2 de agosto, Nissan Almenar expone en el C. C. Salera las dos últimas incorporaciones a la gama 100 % eléctrica de Nissan: el nuevo Nissan LEAF y el nuevo Nissan MICRA.
El nuevo Nissan LEAF se presenta por primera vez en la provincia de Castellón. Esta nueva generación ofrece hasta 622 kilómetros de autonomía, sistemas avanzados de asistencia a la conducción ProPILOT y tecnologías como la cámara de visión 360º con efecto 3D.
Por su parte, el nuevo MICRA destaca por su diseño compacto, su tecnología conectada y una autonomía de hasta 415 kilómetros. También incorpora servicios de Google integrados y un sistema de carga rápida capaz de recuperar hasta 175 kilómetros de autonomía en aproximadamente 15 minutos.
Con esta exposición, Nissan Almenar acerca al público de Castellón dos modelos que representan la nueva etapa de la movilidad eléctrica de la marca. Los visitantes del Centro Comercial Salera podrán verlos de cerca, conocer su diseño y descubrir sus principales novedades tecnológicas.
Quienes deseen ampliar información, pueden dirigirse a las instalaciones de Nissan Almenar en la Avenida de Valencia, 223, de Castellón. La compañía cuenta, además, con centros en Valencia, Paterna, Quart de Poblet, Gandia y Dénia.
- El FIB deja un Benicàssim a medio gas en pleno verano: 'Facturamos entre un 50% y un 60% menos que un fin de semana normal
- Panoramic invertirá 150 millones para crear más de 500 viviendas en Moncofa: terminada la primera fase
- Cortes de luz programados para el lunes en Castellón. Encuentra aquí las localidades afectadas
- Un tractor 'desaloja' las sillas y sombrillas abandonadas para reservar sitio en las playas de Orpesa
- Castelló sufre su noche más cálida en 115 años
- Dos aldeas de Castellón, sin cobertura para llamar al 112 ni recibir alertas de emergencia: 'Estamos dejados de la mano de Dios
- El hijo que estranguló a su padre hasta la muerte para robarle en su masía de Vall d'Alba
- Treinta años de FIB: 135.000 asistentes y un festival que ya apenas sale del recinto