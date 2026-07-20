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Nissan Almenar presenta en exclusiva los nuevos LEAF y MICRA en el C. C. Salera

La exposición permite conocer las últimas novedades eléctricas de Nissan y ver, por primera vez en la provincia de Castellón, la nueva generación del Nissan LEAF

El nuevo Nissan LEAF y el nuevo Nissan MICRA en el centro comercial Salera

El nuevo Nissan LEAF y el nuevo Nissan MICRA en el centro comercial Salera / Nissan Almenar

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Mario López

Hasta el próximo 2 de agosto, Nissan Almenar expone en el C. C. Salera las dos últimas incorporaciones a la gama 100 % eléctrica de Nissan: el nuevo Nissan LEAF y el nuevo Nissan MICRA.

El nuevo Nissan LEAF se presenta por primera vez en la provincia de Castellón. Esta nueva generación ofrece hasta 622 kilómetros de autonomía, sistemas avanzados de asistencia a la conducción ProPILOT y tecnologías como la cámara de visión 360º con efecto 3D.

Por su parte, el nuevo MICRA destaca por su diseño compacto, su tecnología conectada y una autonomía de hasta 415 kilómetros. También incorpora servicios de Google integrados y un sistema de carga rápida capaz de recuperar hasta 175 kilómetros de autonomía en aproximadamente 15 minutos.

Con esta exposición, Nissan Almenar acerca al público de Castellón dos modelos que representan la nueva etapa de la movilidad eléctrica de la marca. Los visitantes del Centro Comercial Salera podrán verlos de cerca, conocer su diseño y descubrir sus principales novedades tecnológicas.

Quienes deseen ampliar información, pueden dirigirse a las instalaciones de Nissan Almenar en la Avenida de Valencia, 223, de Castellón. La compañía cuenta, además, con centros en Valencia, Paterna, Quart de Poblet, Gandia y Dénia.

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