El cumpleaños de Tonet Marzá reúne este sábado en El Recreo a cerca de treinta artistas de la escena 'remember'

El Moll de Costa del Grau de Castelló se prepara para vivir el sábado 1 de agosto una de las grandes celebraciones musicales del verano. Desde las 17.00 horas, El Recreo acogerá 'El cumpleaños de Tonet Marzá', una jornada muy especial presentada por Rememberos.es, con la participación de Remember Radio y Moll de Costa Eventos.

La respuesta del público ha vuelto a superar todas las expectativas. Las primeras 300 invitaciones gratuitas distribuidas a través de Rememberos.es se han agotado, confirmando el enorme interés generado por una celebración que reunirá en un mismo espacio a varias generaciones de dj's, locutores, artistas y profesionales vinculados a la historia de la música remember.

Actución de DJ Tonet Marzá. / Mediterráneo

Ante las numerosas peticiones recibidas durante los últimos días, la organización ha decidido realizar un último esfuerzo y habilitar 100 invitaciones gratuitas adicionales. Esta ampliación excepcional estará disponible únicamente hasta el viernes 31 de julio a las 23.59 horas o agotar existencias.

Las invitaciones y entradas anticipadas pueden conseguirse directamente en Rememberos.es.

Cerca de treinta artistas y amigos acompañarán a Tonet Marzá

El cumpleaños de Tonet Marzá se convertirá en un gran encuentro entre amigos, compañeros de profesión y público, con la presencia de cerca de treinta nombres destacados de la escena musical:

Alfonso Cavero, Benny García, Bugg, Charly Samport, Danny.A, Dyone, Fran Corredera, Gato Jiménez, Jordi Batalla, Jorge Killer, José JJ, José Luis El Nano, Josvi, Juanma Moreno, Julio Escriche, Juanvi Dimension, Micky Rubert, Nick Clark, Óscar Penxao, Paco Moliner, Pascual Roca, Pepo WB, Rafa Ventura, Rusclo, Sergi Altaba, Styli, Turón, Vicente Añó y Vamp.

DJ Tonet Marzá. / Mediterráneo

Una convocatoria difícil de repetir que refleja el cariño y el reconocimiento que Tonet Marzá ha generado durante años de trayectoria en las cabinas, en la radio y en algunos de los acontecimientos remember más importantes de la provincia de Castelló.

Más que una fiesta de cumpleaños, el evento será un reencuentro de toda la familia remember, una celebración colectiva y un homenaje a una época musical irrepetible que continúa plenamente viva gracias a su público.

Tres pistas y tres ambientes en el Moll de Costa

El Moll de Costa contará con tres pistas y tres ambientes diferentes, lo que permitirá al público disfrutar de distintas propuestas musicales durante toda la tarde y la noche.

Entre ellas estará la pista Remember & Retrospective, equipada con un potente sistema de aire acondicionado para garantizar que los asistentes puedan disfrutar de las sesiones con la máxima comodidad, incluso en pleno verano.

La cita musical tendrá lugar en Moll de Costa del Grau de Castelló. / Mediterráneo

La amplitud del recinto, su ubicación junto al mar y la diversidad de espacios convierten a El Recreo en uno de los encuentros más singulares de la temporada estival en Castellón.

El último gran llamamiento a los rememberos

Desde Rememberos.es se anima a todas las rememberas y rememberos que todavía no hayan conseguido su acceso a aprovechar esta última ampliación. La disponibilidad es limitada y el ritmo de solicitudes registrado durante los últimos días hace prever que las nuevas invitaciones podrían agotarse antes del cierre establecido.

El sábado 1 de agosto el Moll de Costa volverá a ser punto de encuentro para quienes vivieron aquella época y para las nuevas generaciones que han hecho suyo el sonido remember.

Una tarde para reencontrarse, bailar, recordar grandes momentos y celebrar juntos el cumpleaños de uno de los nombres más queridos de la escena provincial.

Información del evento Fecha: Sábado, 1 de agosto de 2026

Sábado, 1 de agosto de 2026 Horario: Desde las 17.00 horas

Desde las 17.00 horas Lugar: Moll de Costa – Edificio Puerto Azahar (Passeig de Bonavista, Grau de Castelló)

Moll de Costa – Edificio Puerto Azahar (Passeig de Bonavista, Grau de Castelló) Formato: Tres pistas y tres ambientes

Tres pistas y tres ambientes Accesos: Invitaciones gratuitas y entradas anticipadas en Rememberos.es

Invitaciones gratuitas y entradas anticipadas en Ampliación extraordinaria: 100 invitaciones adicionales hasta el viernes 31 de julio a las 23.59 horas o agotar existencias

100 invitaciones adicionales hasta el viernes 31 de julio a las 23.59 horas o agotar existencias Presenta: Rememberos.es

Rememberos.es Con la participación de: Remember Radio y Moll de Costa Eventos