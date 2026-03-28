Rutas guiadas para iniciar la temporada turística en Orpesa

El Ayuntamiento de Orpesa ha preparado una amplia y variada programación para Semana Santa y Pascua con el objetivo de dinamizar el municipio y ofrecer propuestas atractivas tanto para los residentes como para los visitantes. El programa combina tradición religiosa, actividades culturales, música en directo, rutas guiadas y propuestas de ocio familiar. Una variada y completa oferta con la que la localidad arranca la temporada turística.

Paseos en bici, disfrutar sus playas y visitar lugares emblemáticos como el faro son algunos de los planes que ofrece Orpesa. / Eva Bellido

Uno de los eventos más esperado es el Food Truck Fest, un espacio gastronómico y de ocio que, durante varios días, ofrecerá talleres infantiles y actividades para todas las edades. La cita arrancará el miércoles 1 de abril en la plaza de toros.

Propuestas

Las rutas guiadas también tendrán un papel destacado en la programación. El jueves 2 de abril se celebrará la visita ¡Pasajeros al tren! Un viaje al siglo XIX y, al día siguiente, viernes 3 de abril, tendrá lugar la ruta El oro del Rey Lobo, junto con el espectáculo de humor familiar La ternura de la risa, que tendrá lugar en el Espai Cultural. Este espectáculo requerirá reserva previa.

Paseos en bici, disfrutar sus playas y visitar lugares emblemáticos como el faro son algunos de los planes que ofrece Orpesa. / Eva Bellido

El próximo sábado, 4 de abril, la música volverá a llenar las calles con la actuación de la orquesta Fénix en la plaza Mallorca de la playa Morro de Gos. La programación se extenderá también durante la Pascua, con nuevas propuestas como la ruta Oropesa: raíces de almendra y sol de moscatel, que se desarrollará el sábado 11 de abril, un concierto en la playa La Concha y una actuación de música sacra en la parroquia San Jaime bajo el título A ti María.

Exposición y danza

Por otro lado, la programación cultural se abre el 28 de marzo con la inauguración de la exposición de pintura Mini 2026, en el Antiguo Hospital del casco antiguo. La tarde continuará con la actuación de la Escola de Danses en la plaza París de la playa La Concha y culminará con una propuesta de flamenco en el Espai Cultural, a cargo de Natanael Carmona Cuarteto. Mañana, además de la bendición de Ramos y la procesión matinal, la música volverá a ser protagonista con la participación de la Unió Musical d’Orpesa en el V Festival de Bandes Joves, en el Espai Cultural.

Paseos en bici, disfrutar sus playas y visitar lugares emblemáticos como el faro son algunos de los planes que ofrece Orpesa. / Eva Bellido

El alcalde de Orpesa y concejal de Turismo, Rafael Albert, destaca que «hemos preparado una programación pensada para todos los públicos, que combina nuestras tradiciones con propuestas de ocio, dinamizan el municipio y atraen visitantes en estas fechas tan importantes».

Hemos preparado una programación para todos los públicos y que dinamizan el municipio» Rafael Albert — Alcalde de Orpesa

Asimismo, el primer edil añade que «Semana Santa y Pascua son momentos clave para mostrar todo el potencial de Orpesa, no solo como destino de sol y playa, sino como un municipio con una oferta lúdica variada y de calidad».

Calendario litúrgico

Orpesa también cumplirá con el calendario litúrgico de la Semana Sana que arrancó ayer con el tradicional Vía Crucis nocturno, cuyo recorrido partió de la capilla de la Virgen de la Paciencia. Con la llegada del fin de semana, el municipio celebrará la procesión del Domingo de Ramos y la misa en la parroquia San Jaime.

El jueves 2 de abril será la misa de La última cena en la parroquia San Jaime y el viernes 3 abril por la noche tendrá lugar la tradicional procesión del Santo Entierro. Finalmente, el domingo 5 de abril, se celebrará uno de los actos más emotivos de la Semana Santa, la procesión del Encuentro, en la que las imágenes de la Virgen y Cristo Resucitado confluyen en la plaza Mayor.

Con esta programación, la localidad costera se prepara para vivir unas semanas intensas en las que tradición, cultura y ocio se dan la mano para ofrecer una experiencia completa a vecinos y visitantes, que seguro garantizará el entretenimiento.