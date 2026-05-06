Por qué el comercio local en Castellón necesita a Oférica para atraer clientes

Los negocios de proximidad de Castellón necesitan nuevos métodos para atraer clientes porque la forma de comprar ya no empieza únicamente en la calle, frente a un escaparate o por recomendación de un conocido. Hoy, buena parte de las decisiones se toman antes: en una búsqueda rápida, en una consulta desde el móvil, al comparar ofertas, revisar catálogos o descubrir qué negocios hay cerca. En este nuevo escenario, Oférica se presenta como una herramienta pensada para conectar negocios con usuarios de su propia ciudad desde un entorno digital vinculado a medios de comunicación de confianza.

El cliente de Castellón ya decide desde el móvil

El comercio de proximidad sigue teniendo una fuerza difícil de sustituir. La cercanía, el trato directo, la confianza y el conocimiento del barrio continúan siendo valores muy importantes para el consumidor. Sin embargo, esos elementos necesitan convivir con una realidad cada vez más evidente: el cliente local también es digital.

Una persona puede seguir comprando en su tienda habitual, pero antes consulta precios, compara promociones, revisa novedades o busca alternativas cercanas. Puede querer saber qué establecimientos tienen una oferta activa, dónde encontrar un producto concreto o qué comercios de Castellón están lanzando una campaña determinada. El recorrido ya no empieza siempre cuando el cliente entra por la puerta, sino muchas veces cuando desbloquea el móvil.

Por qué los negocios necesitan nuevos canales digitales

Los establecimientos necesitan nuevos canales que le permitan aparecer ante usuarios de su entorno, comunicar sus promociones, mostrar sus catálogos, destacar sus productos generar tráfico hacia la tienda física, la tienda online o cualquier otro canal de venta del negocio. No se trata únicamente de vender por internet ni de sustituir el trato personal, sino de facilitar que más personas descubran el negocio antes de elegir dónde comprar.

La digitalización, en este sentido, no debe entenderse como algo reservado a grandes marcas o empresas con grandes equipos de marketing. También una tienda de barrio, una cadena local, una franquicia o una pyme pueden beneficiarse de estar presentes en Oférica.

Oférica permite a los negocios registrarse, subir sus ofertas o catálogos, decidir su inversión y publicar sus promociones en menos de 72 horas. / Oférica

Oférica, una plataforma para conectar negocios y usuarios en Castellón

Oférica nace como respuesta a esa necesidad. Su propuesta es reunir ofertas, descuentos, catálogos y promociones en un entorno digital pensado para que los usuarios encuentren de forma rápida información comercial de su ciudad. Para el consumidor, supone una manera más sencilla de consultar oportunidades cercanas. Para el negocio, representa un nuevo canal de visibilidad orientado a captar atención local.

La plataforma permite que comercios, pymes y grandes retailers estén presentes en un espacio donde el usuario entra precisamente para encontrar información útil sobre negocios, productos y promociones. Esa diferencia es importante: no se trata de interrumpir al consumidor con un mensaje aislado, sino de aparecer en un contexto en el que ya existe interés.

Digitalizar un comercio no significa dejar de ser marca local

Uno de los errores habituales al hablar de digitalización es pensar que todo negocio debe convertirse en un ecommerce. Para muchos comercios locales, el objetivo principal sigue siendo el mismo de siempre: que el cliente entre en la tienda, pregunte, compre, reserve, vuelva y recomiende.

La diferencia es que ahora ese recorrido puede empezar en internet. Un usuario descubre una promoción, consulta un catálogo, localiza una tienda cercana o recuerda una marca al verla en un entorno digital. Después, esa atención puede transformarse en una visita física. La digitalización no sustituye la experiencia presencial, sino que puede reforzarla.

Oférica encaja en ese punto intermedio entre el mundo digital y la tienda de siempre. Su función no es borrar la identidad del comercio local, sino ayudarle a ser más visible. En un momento en el que la calle y la pantalla forman parte de la misma decisión de compra, los negocios necesitan herramientas que conecten ambos espacios.

La plataforma ofrece visibilidad local, gestión rápida, resultados medibles y tráfico directo hacia la tienda online o la tienda física. / Oférica

Cómo ayuda Oférica a atraer clientes a un negocio local

Oférica ayuda porque ofrece visibilidad en un entorno digital orientado a usuarios que buscan información comercial. Un negocio puede utilizar la plataforma para dar a conocer sus catálogos, activar promociones, mostrar propuestas concretas o reforzar su presencia en la ciudad.

Para una pyme, puede ser una vía para llegar a nuevos clientes sin depender únicamente de redes sociales, buscadores o publicaciones dispersas. Para un comercio de proximidad, puede funcionar como un escaparate digital complementario al físico. Para grandes retailers, supone un canal adicional para adaptar sus campañas al territorio y conectar con consumidores locales.

El objetivo es claro: generar tráfico real hacia la tienda. Esa lógica de drive-to-store resulta cada vez más importante para los negocios con punto de venta físico. El usuario puede descubrir la oferta en digital, pero la compra, la visita o la relación con el comercio se produce en el entorno local.

La confianza de Prensa Ibérica como valor añadido

En un entorno digital saturado de impactos publicitarios, la confianza se ha convertido en un factor decisivo. Los usuarios reciben constantemente anuncios, mensajes comerciales, notificaciones y publicaciones promocionales. No todo consigue captar su atención y no todo genera la misma credibilidad.

Oférica cuenta con un elemento diferencial: se integra en un ecosistema vinculado a medios locales de Prensa Ibérica. Para el comercio, esto aporta un valor añadido importante, ya que su mensaje aparece en un entorno reconocible, asociado a cabeceras con implantación territorial y relación directa con la comunidad.

Esa conexión con medios de confianza permite reforzar la percepción de utilidad. El comercio no solo gana presencia digital, sino que lo hace dentro de un espacio cercano al lector, vinculado a su ciudad y a sus hábitos informativos. En marketing local, esa proximidad puede marcar la diferencia.

Oférica conecta a los usuarios con descuentos, catálogos y promociones de su ciudad desde el móvil. / Oférica

Condiciones especiales para que los negocios prueben Oférica

Para facilitar la entrada de comercios y empresas en este nuevo canal digital, Oférica cuenta con condiciones especiales de lanzamiento. En el caso de los catálogos, el coste habitual es de 0,25 euros por lectura, aunque hasta el 31 de mayo el servicio es gratuito.

En el caso de las promociones, la plataforma contempla un fee de 50 euros al mes más coste por lead, si bien hasta el 31 de agosto el fee mensual es gratuito. Estas condiciones permiten a pymes, comercios de proximidad y grandes retailers probar el canal, medir el interés de los usuarios y valorar cómo la visibilidad digital puede ayudar a generar tráfico hacia sus puntos de venta.

El planteamiento es especialmente interesante para negocios que quieren empezar a utilizar nuevos canales digitales sin perder el valor de la cercanía. Oférica ofrece una vía para testar la respuesta del público, ordenar la comunicación comercial y aparecer ante usuarios que ya están buscando ofertas, catálogos, descuentos o tiendas en Castellón.

Una oportunidad para vender más cerca

El comercio local de Castellón no necesita renunciar a su esencia para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo. Al contrario, necesita herramientas que le permitan trasladar sus fortalezas al entorno digital: proximidad, confianza, servicio y conocimiento del cliente.

Oférica responde a esa necesidad con una propuesta basada en la visibilidad local, la conexión con usuarios de la ciudad y el respaldo de medios de comunicación de confianza. En un mercado donde el consumidor busca, compara y decide cada vez más desde el móvil, estar presente en el momento adecuado puede ser decisivo.