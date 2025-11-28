Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jorge Lengua: nuevo premio al talento, la formación y la constancia

El chef de Artana, antiguo alumno y profesor del Grado en Gastronomía del CEU y Gasma, suma otro logro a su exitosa carrera: una estrella Michelín para el restaurante Llavor

Jorge Lengua, chef del restaurante Llavor.

Jorge Lengua, chef del restaurante Llavor. / CEU

Yolanda Peris

Yolanda Peris

Castellón

Acaba de alzarse con una estrella Michelín. Jorge Lengua, chef del restaurante Llavor de Orpesa y miembro de la primera promoción del Grado en Gastronomía de la Universidad CEU Cardenal Herrera y Gasma (donde hoy en día imparte docencia), ha situado en la cumbre uno de sus proyectos culinarios. Y lo hace, además, acompañado por antiguos compañeros con los que coincidió en la carrera, como Adrián Peralta.

Aunque valora mucho el reconocimiento, «sentía que era algo que iba a llegar de forma natural, como resultado del trabajo de estos años. Obviamente soñaba con esto, pero también tengo el problema de que asimilo rápidamente los logros y ya estoy pensando en el siguiente capítulo, como el menú que arrancamos la próxima semana», señala.

Y es que su carácter inquieto y perfeccionista le ha ayudado a construir una exitosa carrera a pesar de contar con 30 años. «Aunque Llavor solo tiene un año y medio, llevo 11 como cocinero profesional. Mi primer restaurante, La Suculenta, lo monté hace casi 6, y sigue estando ahí, en la guía Michelín y Repsol», explica este chef con premios como el de Cocinero del Año de GastroCOPE, Sabores Castellón o Cocinero Revelación de la Comunitat Valenciana.

Jorge Lengua.

Jorge Lengua. / CEU

Hoy, el foco está en Llavor, una propuesta gastronómica excepcional y marcada personalidad, que califica como un trabajo de equipo. «Todos sus integrantes lo han hecho suyo, y lo viven con la misma emoción que yo. Cuando decidí montarlo, contacté con Adrián, porque sabía que iba a ser una brújula para lograr los objetivos y una ejecución excelente, igual que otros compañeros del CEU y Gasma a los que invité, como Aleks Tokmakchiev, Angelo Zoppi e incluso Natalia Gallón, aún estudiante, que está en sala», dice.

Equipo del restaurante Llavor de Jorge Lengua.

Equipo del restaurante Llavor de Jorge Lengua. / CEU

La estrella es un paso más en la prometedora carrera del chef. Como profesor del Grado del CEU y Gasma, continúa inspirando a futuras generaciones de profesionales. «Me apetece volver al aula para sentir piel con piel cómo han percibido ellos este premio», asegura, al tiempo que añade que «en clase --continúa--, les traslado que la actitud es clave y que, aunque tengan talento natural, deben trabajar constantemente para conseguir cosas maravillosas».

Orgullo para el CEU y Gasma

Por supuesto, la alegría de la comunidad educativa CEU y Gasma es inmensa. «Ya es la segunda estrella Michelín que obtiene uno de nuestros antiguos alumnos, y además en Castellón. La primera la logró Tadas Eidukevicius, propietario del restaurante Demo, en Lituania», añade Valentín Gallart, vicedecano del Grado en Gastronomía.

Jorge Lengua.

Jorge Lengua. / CEU

«Mi próximo sueño», avanza Lengua, «es que la gente sienta que he creado algo valioso, inspirar a otros. Y me gustaría llevar la excelencia a un restaurante ubicado en mi pueblo natal, Artana, para ponerlo en el mapa gastronómico. Un proyecto relacionado con la naturaleza y el calor de la chimenea».

