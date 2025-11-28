Jorge Lengua: nuevo premio al talento, la formación y la constancia
El chef de Artana, antiguo alumno y profesor del Grado en Gastronomía del CEU y Gasma, suma otro logro a su exitosa carrera: una estrella Michelín para el restaurante Llavor
Acaba de alzarse con una estrella Michelín. Jorge Lengua, chef del restaurante Llavor de Orpesa y miembro de la primera promoción del Grado en Gastronomía de la Universidad CEU Cardenal Herrera y Gasma (donde hoy en día imparte docencia), ha situado en la cumbre uno de sus proyectos culinarios. Y lo hace, además, acompañado por antiguos compañeros con los que coincidió en la carrera, como Adrián Peralta.
Aunque valora mucho el reconocimiento, «sentía que era algo que iba a llegar de forma natural, como resultado del trabajo de estos años. Obviamente soñaba con esto, pero también tengo el problema de que asimilo rápidamente los logros y ya estoy pensando en el siguiente capítulo, como el menú que arrancamos la próxima semana», señala.
Y es que su carácter inquieto y perfeccionista le ha ayudado a construir una exitosa carrera a pesar de contar con 30 años. «Aunque Llavor solo tiene un año y medio, llevo 11 como cocinero profesional. Mi primer restaurante, La Suculenta, lo monté hace casi 6, y sigue estando ahí, en la guía Michelín y Repsol», explica este chef con premios como el de Cocinero del Año de GastroCOPE, Sabores Castellón o Cocinero Revelación de la Comunitat Valenciana.
Hoy, el foco está en Llavor, una propuesta gastronómica excepcional y marcada personalidad, que califica como un trabajo de equipo. «Todos sus integrantes lo han hecho suyo, y lo viven con la misma emoción que yo. Cuando decidí montarlo, contacté con Adrián, porque sabía que iba a ser una brújula para lograr los objetivos y una ejecución excelente, igual que otros compañeros del CEU y Gasma a los que invité, como Aleks Tokmakchiev, Angelo Zoppi e incluso Natalia Gallón, aún estudiante, que está en sala», dice.
La estrella es un paso más en la prometedora carrera del chef. Como profesor del Grado del CEU y Gasma, continúa inspirando a futuras generaciones de profesionales. «Me apetece volver al aula para sentir piel con piel cómo han percibido ellos este premio», asegura, al tiempo que añade que «en clase --continúa--, les traslado que la actitud es clave y que, aunque tengan talento natural, deben trabajar constantemente para conseguir cosas maravillosas».
Orgullo para el CEU y Gasma
Por supuesto, la alegría de la comunidad educativa CEU y Gasma es inmensa. «Ya es la segunda estrella Michelín que obtiene uno de nuestros antiguos alumnos, y además en Castellón. La primera la logró Tadas Eidukevicius, propietario del restaurante Demo, en Lituania», añade Valentín Gallart, vicedecano del Grado en Gastronomía.
«Mi próximo sueño», avanza Lengua, «es que la gente sienta que he creado algo valioso, inspirar a otros. Y me gustaría llevar la excelencia a un restaurante ubicado en mi pueblo natal, Artana, para ponerlo en el mapa gastronómico. Un proyecto relacionado con la naturaleza y el calor de la chimenea».
