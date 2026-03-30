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Cifre lleva sus propuestas en relieve, pequeño y gran formato

La firma estará presente del 30 de marzo al 2 de abril en el Spanish Pavilion, Booth 419, donde mostrará sus novedades para arquitectura e interiorismo

Ambiente ‘Trent White’ en formatos 120x120 y 60x120 para el revestimiento de baños.

Ambiente ‘Trent White’ en formatos 120x120 y 60x120 para el revestimiento de baños. / Cifre

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Onda

Cifre Cerámica participará del 30 de marzo al 2 de abril en Coverings 2026 (Las Vegas, EEUU) para reforzar así su proyección internacional y su apuesta por seguir acercando su propuesta cerámica a nuevos mercados y profesionales del sector.

Cifre lleva sus propuestas en relieve y pequeño y gran formato.

Cifre lleva sus propuestas en relieve y pequeño y gran formato. / Cifre

La firma estará presente en el Spanish Pavilion, Booth 419, espacio en el que dará a conocer algunas de sus colecciones más recientes y su visión de la cerámica como herramienta al servicio de la arquitectura, el interiorismo y el diseño contemporáneo.

Novedades

Con esta participación, Cifre Cerámica lleva a Estados Unidos una selección de novedades que reflejan las principales líneas de evolución de la marca: el desarrollo del gran formato como superficie arquitectónica, la incorporación de nuevas texturas y relieves en revestimiento, y la capacidad expresiva del pequeño formato como elemento decorativo y compositivo.

'Xlife'

Uno de los grandes protagonistas será Xlife, la línea de porcelánico de gran formato con la que Cifre responde a las nuevas exigencias del proyecto contemporáneo. Se trata de una propuesta orientada a crear continuidad visual, ampliar la percepción del espacio y reforzar la presencia del material en la arquitectura interior.

Ambiente 'Renoir Black' 120X280.

Ambiente 'Renoir Black' 120X280. / Cifre

Dentro de esta familia, la firma presentará colecciones como Trent, de inspiración caliza y estética equilibrada; Cala, con una lectura más textural y refinada de la piedra; Infinity, una propuesta de mármol con mayor intensidad visual y riqueza cromática; y Renoir, una interpretación del mármol negro, pensada para espacios elegantes y sobrios.

'Cristallo' y 'Nirvana'

A esta línea se suman Cristallo y Nirvana, dos colecciones efecto mármol que combinan herencia clásica y sensibilidad contemporánea. En su versión de gran formato incorporan Niox, una tecnología que integra microcristales en masa y genera un efecto mineral activo, capaz de reaccionar a la luz y aportar profundidad real a la superficie. Esta innovación refuerza el valor arquitectónico del material y aporta un elemento diferencial en exposición y proyecto.

Cifre lleva sus propuestas en relieve y pequeño y gran formato.

Cifre lleva sus propuestas en relieve y pequeño y gran formato. / Cifre

Junto al gran formato, Cifre Cerámica mostrará en Coverings una nueva generación de revestimientos en pasta blanca con relieve, concebidos para introducir ritmo, volumen y juego de luces en pared desde una mirada arquitectónica.

'Dart'

Colecciones como Dart, con relieve en espiga, y propuestas como Bars, Jara, Slant y Cover amplían el lenguaje del revestimiento cerámico mediante superficies que aportan textura y dinamismo sin perder equilibrio visual. Son diseños pensados para construir ambientes, enriquecer la pared y ofrecer nuevas posibilidades expresivas en baños, cocinas y espacios de uso público.

'Brick&More'

La participación en Las Vegas incluirá también las novedades de Brick&More, la línea de pequeño formato de Cifre Cerámica, donde el color, la decoración y la composición adquieren un papel protagonista.

Cifre lleva sus propuestas en relieve y pequeño y gran formato.

Cifre lleva sus propuestas en relieve y pequeño y gran formato. / Cifre

Frente a la sobriedad del gran formato, Brick&More explora una cerámica más expresiva y versátil, especialmente adecuada para proyectos con una marcada intención decorativa.

Otras colecciones

Entre las novedades destaca Chess, que reinterpreta el mármol clásico desde una lectura geométrica; Malbec, con piezas decoradas que permiten construir composiciones con personalidad; Marma, un efecto mármol con tecnología Artech, que potencia el relieve y la profundidad del esmalte, y Vince, un porcelánico en pequeño formato disponible en tonos Teal y White, con acabados mate y brillo y una pieza decorativa que recupera la estética esmaltada desde una sensibilidad actual.

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Con esta presencia en Coverings, Cifre continúa consolidando una dirección clara basada en el diseño, la innovación y el valor material.

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