Geotiles: diseño sofisticado e innovación aplicada al producto cerámico

Geotiles participa del 30 de marzo al 2 de abril en Coverings 2026, una de las ferias internacionales más relevantes del sector cerámico. El evento reunirá a más de mil expositores internacionales y a miles de profesionales –arquitectos, diseñadores, contratistas, distribuidores y fabricantes– en torno a las últimas innovaciones en materiales, diseño y tecnologías de instalación cerámica.

La firma estará presente en el 'Spanish Pavilion', en el 'booth' 433. / Geotiles

La firma estará presente en el Spanish Pavilion, en el booth 433, donde presentará sus más recientes colecciones, una propuesta que combina inspiración natural, innovación tecnológica y alto valor estético.

'Negresco'

Entre las novedades destaca Negresco, inspirada en la Breccia Imperiale, una piedra de gran carácter visual con tonos marrón-cobrizos y vetas contrastadas. Su producción en multiformato mediante tecnología Gravita permite potenciar la riqueza gráfica y la variabilidad de cada pieza. También en esta línea se encuentra Capraia, un mármol brechado de origen italiano con fondo claro y gran diversidad cromática, igualmente desarrollado en multiformato con tecnología Gravita.

'Geoda'

Por su parte, Geoda explora la dimensión más expresiva de la naturaleza mineral, evocando formaciones cristalinas con efectos de profundidad, brillo y transparencia que generan superficies de gran impacto visual. En una línea más luminosa, Lumina reproduce un mármol de cuarzo cristalino brasileño donde los tonos blancos y ámbar se combinan con vetas doradas y grises. Su acabado sugarlappato intensifica el brillo y aporta una textura cristalina distintiva.

La colección 'Samara' destaca por su elegancia atemporal y delicado veteado. / Geotiles

'Samara'

Completa la propuesta Samara, un mármol procedente de Makrana (India), que destaca por su elegancia atemporal y delicado veteado. El acabado sugarlappato realza su profundidad manteniendo una estética limpia, equilibrada y versátil, adecuada tanto para entornos contemporáneos como más tradicionales.

Diseño sofisticado

Estas nuevas colecciones reflejan la apuesta de Geotiles por el diseño sofisticado y la innovación aplicada al producto cerámico. Todas ellas podrán verse también en el showroom de la compañía, donde las series se presentan en un entorno diseñado para apreciar plenamente sus cualidades técnicas y estéticas.

la compañía de Vila-real refuerza su posicionamiento internacional y su compromiso con la evolución del sector. / Geotiles

Con su presencia en Coverings 2026, la compañía de Vila-real refuerza su posicionamiento internacional y su compromiso con la evolución del sector, llevando al mercado propuestas que combinan tecnología, materia y diseño en un lenguaje actual y contemporáneo.