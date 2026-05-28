Qualicer 2026 reunirá en Castellón la visión completa del futuro del sector cerámico

El sector cerámico internacional volverá a mirar hacia Castellón los próximos 10 y 11 de junio de 2026 con la celebración de Qualicer 2026, el XIX Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico. Con 36 años de trayectoria, el congreso organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana (Demarcación de Castellón) y el Laboratorio Sebastián Carpi afronta esta edición con una nueva mirada sobre la industria y un objetivo claro: reunir todas las dimensiones que hoy definen el presente y el futuro del sector.

La transformación comienza desde la propia identidad visual del congreso. El histórico cuadrado que durante años ha identificado a Qualicer evoluciona ahora hacia un cubo tridimensional. Más allá del rediseño gráfico, el cambio simboliza una idea de fondo: la necesidad de analizar conjuntamente todos los debates que afectan actualmente a la industria cerámica. Bajo el claim Now, the full view, Qualicer 2026 plantea una visión global en la que calidad, sostenibilidad, innovación, competitividad y construcción dejan de entenderse como conversaciones aisladas para formar parte de una misma realidad industrial.

Mediterráneo

La cita llega además en un momento especialmente decisivo para el sector. La aplicación de los ETS y del CBAM europeo ha cambiado de forma irreversible el escenario regulatorio y energético de las empresas cerámicas, obligando a muchas fábricas a acelerar decisiones estratégicas relacionadas con la electrificación de los hornos y la transición energética. A ello se suma la creciente presión competitiva de mercados emergentes, que obliga a replantear los modelos tradicionales de competitividad del clúster de Castellón en un entorno global cada vez más exigente.

Al mismo tiempo, la construcción industrializada off-site está transformando la manera en que se proyecta e instala el azulejo en la arquitectura contemporánea, mientras la inteligencia artificial comienza a consolidarse dentro de las plantas cerámicas como una herramienta con impacto real en producción, control de calidad y eficiencia operativa. Son debates que el sector ya reconoce como prioritarios y que estarán muy presentes durante el desarrollo de Qualicer 2026.

Castellón como lugar de debate

Otro de los grandes ejes del congreso será su dimensión internacional. El encuentro contará con más de veinte sesiones y debates estratégicos y reunirá a profesionales y expertos procedentes de Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Italia, México, Reino Unido, Turquía y España, consolidando a Castellón como uno de los principales espacios internacionales de reflexión sobre el futuro de la cerámica y los materiales constructivos.

Ponentes internacionales en una edición anterior de Qualicer. / Mediterráneo

Entre los ponentes confirmados figuran perfiles de referencia internacional como Michael Kephart, responsable de Desarrollo Laboral de Tennessee designado por la TCNA y una de las figuras vinculadas al desarrollo del concepto Tile Valley en Norteamérica; Woody Sanders, vicepresidente de la NTCA y presidente de Sanders Tile & Stone; Elisa Rambaldi; Dale Kempster; Tim Christopher; Süleyman Soysal; Vicente Sanz y Júnior Desenzi, entre otros especialistas que aportarán perspectivas técnicas, industriales y estratégicas sobre los principales retos del sector.

Qualicer regresa a Castellón en 2026. / Mediterráneo

Entradas con acceso total

La organización mantiene abierto el periodo de inscripción con condiciones especiales hasta el próximo 31 de mayo. Hasta esa fecha será posible acceder a la entrada con acceso completo y catering por 250 euros o a la modalidad con acceso completo sin catering por 150 euros. A partir del 1 de junio, la inscripción general pasará a tener un coste de 250 euros sin catering incluido.

Durante dos días, el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón se convertirá en punto de encuentro para fabricantes, ingenieros, arquitectos, instaladores, responsables técnicos y directivos de la industria cerámica internacional. Más allá del programa de conferencias, Qualicer 2026 busca consolidarse como un espacio de networking y análisis estratégico en un momento clave para el futuro del sector.

Mapa del Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón.

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