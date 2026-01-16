Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Pobla Tornesa se prepara para la ‘matxà’

La localidad celebra el 31 de enero y 1 de febrero la tradicional bendición de animales y el reparto de ‘rotllos’

Acto de bendición de los 'rotllos', en la iglesia de la Pobla. / Mediterráneo

Acto de bendición de los ‘rotllos’, en la iglesia de la Pobla. / Mediterráneo

La Pobla Tornesa ya lo tiene todo preparado para celebrar la festividad de Sant Antoni el próximo fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero. El programa arrancará el sábado a las 8.00 horas con la salida desde la plaza de l’Hospitalet para la recogida de baladre y, a continuación, habrá almuerzo popular.

La Pobla Tornesa ya lo tiene todo preparado para celebrar la festividad de Sant Antoni. / Mediterráneo

La Pobla Tornesa ya lo tiene todo preparado para celebrar la festividad de Sant Antoni. / Mediterráneo

Bendición de los 'rotllos'

A las 13.00 horas será el tradicional volteo de campanas y por la tarde, a las 18.00 horas, tendrá lugar la bendición de los rotllos. El acto estará amenizado por la música de dolçainers y tabaleters y, a continuación, actuará el Grup de Danses el Peiró.

La ' encesa' de la hoguera será en la calle el Riu. / Mediterráneo

La ' encesa' de la hoguera será en la calle el Riu. / Mediterráneo

La jornada se completará con la encesa de la hoguera en la calle el Riu y la matxà con la bendición de los animales, que será a las 20.00 horas en la puerta de la iglesia. La velada se prolongará con la discomóvil The End a partir de la medianoche.

Comida de hermandad

Las celebraciones seguirán el domingo con la misa de alabanza a Sant Antoni y el pasacalle a cargo de la banda de música municipal. A las 14.00 horas tendrá lugar la tradicional comida de hermandad para todos los vecinos y vecinas de la localidad.

El reparto empezará a las 18.30 horas y se prolongará hasta las 20.00 horas. / Mediterráneo

El reparto empezará a las 18.30 horas y se prolongará hasta las 20.00 horas. / Mediterráneo

La festividad de Sant Antoni pondrá su broche de oro con el reparto de los rotllos en el salón multiusos. El reparto empezará a las 18.30 horas y se prolongará hasta las 20.00 horas. De esta manera, la localidad despedirá una de las celebraciones más emotivas y multitudinarias del año.

