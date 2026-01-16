La Pobla Tornesa se prepara para la ‘matxà’

La Pobla Tornesa ya lo tiene todo preparado para celebrar la festividad de Sant Antoni el próximo fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero. El programa arrancará el sábado a las 8.00 horas con la salida desde la plaza de l’Hospitalet para la recogida de baladre y, a continuación, habrá almuerzo popular.

La Pobla Tornesa ya lo tiene todo preparado para celebrar la festividad de Sant Antoni. / Mediterráneo

Bendición de los 'rotllos'

A las 13.00 horas será el tradicional volteo de campanas y por la tarde, a las 18.00 horas, tendrá lugar la bendición de los rotllos. El acto estará amenizado por la música de dolçainers y tabaleters y, a continuación, actuará el Grup de Danses el Peiró.

La ' encesa' de la hoguera será en la calle el Riu. / Mediterráneo

La jornada se completará con la encesa de la hoguera en la calle el Riu y la matxà con la bendición de los animales, que será a las 20.00 horas en la puerta de la iglesia. La velada se prolongará con la discomóvil The End a partir de la medianoche.

Comida de hermandad

Las celebraciones seguirán el domingo con la misa de alabanza a Sant Antoni y el pasacalle a cargo de la banda de música municipal. A las 14.00 horas tendrá lugar la tradicional comida de hermandad para todos los vecinos y vecinas de la localidad.

El reparto empezará a las 18.30 horas y se prolongará hasta las 20.00 horas. / Mediterráneo

La festividad de Sant Antoni pondrá su broche de oro con el reparto de los rotllos en el salón multiusos. El reparto empezará a las 18.30 horas y se prolongará hasta las 20.00 horas. De esta manera, la localidad despedirá una de las celebraciones más emotivas y multitudinarias del año.