La Pobla Tornesa se prepara para la ‘matxà’
La localidad celebra el 31 de enero y 1 de febrero la tradicional bendición de animales y el reparto de ‘rotllos’
Mediterráneo
La Pobla Tornesa ya lo tiene todo preparado para celebrar la festividad de Sant Antoni el próximo fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero. El programa arrancará el sábado a las 8.00 horas con la salida desde la plaza de l’Hospitalet para la recogida de baladre y, a continuación, habrá almuerzo popular.
Bendición de los 'rotllos'
A las 13.00 horas será el tradicional volteo de campanas y por la tarde, a las 18.00 horas, tendrá lugar la bendición de los rotllos. El acto estará amenizado por la música de dolçainers y tabaleters y, a continuación, actuará el Grup de Danses el Peiró.
La jornada se completará con la encesa de la hoguera en la calle el Riu y la matxà con la bendición de los animales, que será a las 20.00 horas en la puerta de la iglesia. La velada se prolongará con la discomóvil The End a partir de la medianoche.
Comida de hermandad
Las celebraciones seguirán el domingo con la misa de alabanza a Sant Antoni y el pasacalle a cargo de la banda de música municipal. A las 14.00 horas tendrá lugar la tradicional comida de hermandad para todos los vecinos y vecinas de la localidad.
La festividad de Sant Antoni pondrá su broche de oro con el reparto de los rotllos en el salón multiusos. El reparto empezará a las 18.30 horas y se prolongará hasta las 20.00 horas. De esta manera, la localidad despedirá una de las celebraciones más emotivas y multitudinarias del año.
