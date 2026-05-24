Gestión y compromiso con el futuro de Orpesa

Rafael Albert cumple un año como alcalde de Orpesa tras una etapa de intenso trabajo centrada en la mejora del municipio. El equipo de gobierno –formado por PP, Vox y Ciudadanos– asumió hace tres años la responsabilidad de gobernar con un objetivo claro y desde la convicción de que Orpesa «necesitaba avanzar con proyectos reales». «Desde el primer momento, una de las principales prioridades ha sido mantener las playas en las mejores condiciones posibles. Para ello, se han mantenido contactos con plataformas, instituciones y administraciones. «Creemos con total certeza que se puede mejorar la costa y estaremos firmes hasta conseguirlo», explica Albert.

En paralelo, el Ayuntamiento de la localidad costera ha impulsado de forma continuada acciones de formación en digitalización y campañas comerciales para apoyar a los empresarios locales. Además, se ha apostado por la innovación con la vista puesta en un futuro marcado por los constantes cambios en materia digital.

Medio ambiente y educación

Uno de los avances más importantes de los últimos tres años ha sido el inicio de las obras del Ecoparque. Tras cuatro años sin trámites durante la anterior legislatura, se retomó la construcción de esta infraestructura junto al Consorcio Provincial de Gestión Residuos C1, en una ubicación adecuada para ofrecer un mejor servicio en la gestión.

Inicio de las obras del Ecoparque en Orpesa. / Mediterráneo

En materia medioambiental, el alcalde destaca también las actuaciones de prevención y acondicionamiento llevadas a cabo en el municipio. «Hemos comenzado la mayor limpieza forestal que se conoce en Oropesa, actuando el Consorcio de Bomberos en 11 hectáreas, sumándose a las intervenciones realizadas por el Ayuntamiento, ya que la prevención de incendios es primordial. También se ha hecho una gran labor de acondicionamiento en sendas y rutas homologadas», comenta Albert.

La educación ha ocupado igualmente un lugar prioritario en la acción de gobierno. «Durante años, el crecimiento de la población y las necesidades educativas hacían imprescindible ampliar las infraestructuras escolares del municipio. Por ello, un logro importante de esta legislatura es gestionar la puesta en marcha del tercer colegio en Amplaries», señala.

Seguridad y sanidad

Otro de los aspectos destacados ha sido la incorporación de nuevos agentes para reforzar la plantilla de la Policía Local. Además, el municipio ha logrado facilitar la renovación del DNI y el pasaporte en Orpesa mediante la unidad móvil de la Policía Nacional. Además, en el ámbito sanitario, el equipo de gobierno considera fundamental la cesión del solar para el futuro Centro de Salud. La sanidad, recuerdan, es un servicio esencial y el municipio necesita seguir creciendo también en infraestructuras sanitarias. A todo ello se suman diferentes actuaciones destinadas a mejorar los servicios básicos. «En esta legislatura nos hemos preocupado por la renovación de canalizaciones de abastecimiento de agua potable en varias zonas del municipio. También se ha cambiado el sistema de riego de la zona de Amplaries. Son obras que, aunque muchas veces no tienen visibilidad, resultan muy necesarias para los ciudadanos. Además, se ha mejorado la iluminación en diferentes zonas», resume el primer edil.

Incorporación de nuevos agentes para reforzar la plantilla de la Policía Local. / Mediterráneo

Entre las mejoras impulsadas por el actual gobierno de Orpesa también destacan la ampliación de nichos y la elaboración de un proyecto de reforma del cementerio; la modernización del Centro de Mayores con nuevos equipos de fisioterapia; la apertura de un Casal Jove en condiciones; así como el acondicionamiento de los parques infantiles y la mejora de las instalaciones de la escuela infantil.

Más propuestas

Los eventos, conciertos y actividades turísticas y culturales continúan siendo otro de los referentes del municipio, junto a las fiestas y competiciones deportivas que se celebran durante todo el año. Entre todas ellas destaca el apoyo a La Trobà, un evento que crece edición tras edición.

En el apartado financiero, el gobierno municipal trabaja con el objetivo de cerrar el año con una gestión saneada que permita afrontar ingresos y pagos sin demora. «Todo ello está siendo posible gracias al incansable trabajo que se está llevando a cabo y al esfuerzo del equipo de gobierno, que, pese a las trabas encontradas, lucha cada día para mejorar los servicios y sacar adelante proyectos importantes. Estamos gobernando pensando en el interés general, priorizando inversiones útiles y trabajando para que Oropesa del Mar continúe creciendo de forma ordenada y con estabilidad», señala el alcalde del municipio.

Albert concluye destacando la importancia de la colaboración institucional: «Es primordial el trabajo constante con las administraciones competentes para hacer realidad cada proyecto, a quienes agradecemos su predisposición para ayudar a Oropesa del Mar y avanzar con paso firme y real».