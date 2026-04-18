La Fundación ‘la Caixa’ impulsa el empleo para personas vulnerables

La Fundación ‘la Caixa’, a través de su agenda de acción social, continúa con el desarrollo de los proyectos de inclusión en la provincia de Castellón. Con una aportación de 30.000 euros, la entidad impulsa el programa ‘Vives Emplea Saludable’ que la asociación Acción contra el Hambre desarrolla en Borriana, y del que ya se han beneficiado 131 usuarios.

El programa está dirigido a personas en riesgo de exclusión social y en situación de desempleo que quieren mejorar sus oportunidades de acceso al mercado laboral a través de un enfoque integral que combina empleabilidad y salud. A través de sesiones grupales e individuales, las personas participantes trabajan aspectos clave como el autoconocimiento, la definición de su perfil profesional, la elaboración del currículum, la preparación de entrevistas y el desarrollo de competencias digitales.

Promoción transversal

Además, esta iniciativa incorpora, de forma transversal, la promoción de hábitos de vida saludables, talleres de alimentación, autocuidado, bienestar emocional y actividad física. Cada grupo está acompañado por personal técnico especializado que guía el proceso, fomenta el trabajo en equipo y facilita el contacto con empresas, lo que refuerza las oportunidades reales de inserción laboral.

El programa, de un año de duración, combina sesiones grupales periódicas con atención individualizada, así como la participación en actividades complementarias como eventos de empleo, talleres con empresas y acciones de networking. Para ello, esta iniciativa cuenta con la colaboración de 20 empresas. La metodología de trabajo es mixta (online y presencial), 100% participativa y se va ajustando a las particularidades y necesidades de los participantes.

Según el primer balance de resultados, el 80% de las personas que han participado en la formación han fortalecido sus competencias laborales y mejorado su empleabilidad; un 40% ha encontrado empleo por cuenta ajena; un 15% ha retomado sus estudios o formación, y otro 80% ha ampliado sus conocimientos para cuidar su alimentación, mantener un estilo de vida activo y adoptar hábitos saludables.

Inscripciones abiertas

Actualmente, el proyecto Vives Emplea Saludable, financiado por la Fundación ‘la Caixa’ a través de la Convocatoria de Proyectos Sociales Comunitat Valenciana 2025 y el Fondo Social Europeo Plus, cuenta con plazas abiertas para nuevas incorporaciones. Así, todas las personas interesadas en participar en el mismo pueden inscribirse o solicitar más información en vivesempleasaludable.org.