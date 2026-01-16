Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desalojo sintechoRestaurante Vila-realTransformación de LasselMinipisos en un local comercialTiempo en Castellón
instagramlinkedin

Cinctorres torna a enlairar l’expressió viva d’identitat

Els eixos de la celebració són la foguera, l’arrossegament de carrasques i la representació teatral de la vida del sant

El trasllat del sant a Cinctorres, en una edició anterior.

El trasllat del sant a Cinctorres, en una edició anterior. / Mediterráneo

Mediterráneo

Cinctorres

La festivitat de Sant Antoni Abat a Cinctorres és molt més que una cita en el calendari, és una expressió viva d’identitat, tradició i comunitat que connecta generacions a través del temps. Cada gener, el municipi es transforma en un escenari on la devoció, el foc i la convivència popular cobren protagonisme, reafirmant el vincle profund entre el poble i el seu patrimoni cultural.

Eixos de la celebració

Els eixos principals de la celebració són la foguera, símbol ancestral de la purificació i protecció; l’arrossegament de carrasques i la representació teatral de la vida del sant que es realitza en valencià i compta amb un toc humorístic.

Coqueta tradicional.

Coqueta tradicional. / Mediterráneo

Un altre acte representatiu d’aquesta festivitat de Sant Antoni és la benedicció dels animals, en honor al sant protector del bestiar, moment en què es fa el repartiment de la tradicional coqueta, un pastís farcit de confitura de carabassa molt apreciat en la zona.

Cultura i turisme

A més a més, des d’una perspectiva cultural i turística, Sant Antoni Abat projecta al municipi de Cinctorres com un destí que sap preservar les seues arrels sense renunciar a compartir-les amb veïns i visitants.

Noticias relacionadas y más

És una celebració que comunica valors d’unió, respecte per la tradició i orgull local, consolidant-se com un dels esdeveniments més emblemàtics de l’hivern a l’interior de la província de Castelló.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents