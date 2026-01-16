Cinctorres torna a enlairar l’expressió viva d’identitat
Els eixos de la celebració són la foguera, l’arrossegament de carrasques i la representació teatral de la vida del sant
Mediterráneo
La festivitat de Sant Antoni Abat a Cinctorres és molt més que una cita en el calendari, és una expressió viva d’identitat, tradició i comunitat que connecta generacions a través del temps. Cada gener, el municipi es transforma en un escenari on la devoció, el foc i la convivència popular cobren protagonisme, reafirmant el vincle profund entre el poble i el seu patrimoni cultural.
Eixos de la celebració
Els eixos principals de la celebració són la foguera, símbol ancestral de la purificació i protecció; l’arrossegament de carrasques i la representació teatral de la vida del sant que es realitza en valencià i compta amb un toc humorístic.
Un altre acte representatiu d’aquesta festivitat de Sant Antoni és la benedicció dels animals, en honor al sant protector del bestiar, moment en què es fa el repartiment de la tradicional coqueta, un pastís farcit de confitura de carabassa molt apreciat en la zona.
Cultura i turisme
A més a més, des d’una perspectiva cultural i turística, Sant Antoni Abat projecta al municipi de Cinctorres com un destí que sap preservar les seues arrels sense renunciar a compartir-les amb veïns i visitants.
És una celebració que comunica valors d’unió, respecte per la tradició i orgull local, consolidant-se com un dels esdeveniments més emblemàtics de l’hivern a l’interior de la província de Castelló.
