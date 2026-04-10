Llega a Nules la fiesta más esperada del año, con el pasacalle como eje central

La primavera en Nules es sinónimo de fiesta. Concretamente, de la primera gran fiesta popular del año, Sant Vicent, que este año está organizada por la Quinta del 99, un grupo de personas que han demostrado que las tradiciones no son inamovibles y que incorporar cambios es solo cuestión de valorar las posibilidades y atreverse, respetando la esencia de una celebración que se ganó hace varios años la distinción de Interés Turístico Provincial, por su arraigo y repercusión.

La programación planteada por la Quinta del 99 se estrenó ayer, con la inauguración de la exposición de las indumentarias oficiales de todas las quintas montada en el Salón Multifuncional, que podrá visitarse hasta el próximo domingo, en horario de mañana y tarde.

El concejal de Tradiciones, junto al presidente de la Quinta del 99 y los clavarios de este año. / Mira

Tradición

Entre las citas que son un clásico, está la bienvenida y vino de honor que tendrá lugar esta tarde, en la que, como es habitual, los organizadores de la fiesta agasajan a las quintas del año anterior y la que tomará el relevo el próximo año, además de la del 74, por su aniversario. De la misma forma, como es costumbre, el sábado se recordará a los vecinos nacidos en el año 1980 y que han fallecido. Es una manera de hacerlos partícipes de la que también habría sido su fiesta. Y a continuación, se cumplirá con un rito propio de Sant Vicent en Nules, el traslado del anda procesional hasta la arciprestal y la colocación de la murta en el retablo del santo presente en la fachada de la iglesia parroquial, en la plaza Mayor.

El domingo se producirá uno de los momentos más esperados y emblemáticos previos al día del pasacalle, la apertura del dosel. El altar lo diseña cada quinta para exponer la imagen de Sant Vicent, en los bajos del ayuntamiento, y siempre genera gran expectación por saber qué motivos y con qué materiales se realiza.

Día grande

Aunque el día más esperado por la población en general, sin lugar a dudas, es el lunes, con el pasacalle, en el que participan además de las quintas que ya han celebrado la fiesta, decenas de peñas y grupos de amigos para recorrer buena parte del municipio, aunque con un lugar icónico que marca el ritmo del desfile, la calle de Sant Vicent, frente a la capilla del patrón, donde se instala la emblemática hoguera por la que los carros y los jinetes ponen a prueba su habilidad y templanza, ante la atenta mirada de cientos de personas, que no participan activamente en el pasacalle, pero no se lo quieren perder. Y es así año tras año.

El concejal de Tradiciones, Ramón Martínez, incide en que esta es «una de las fiestas más multitudinarias que se celebran en Nules». Remarca que «es una fiesta muy nuestra, una seña local de nuestra identidad y cultura, que en el 2021 fue declarada fiesta de Interés Turístico Provincial». Recuerda que fue la Quinta del año 1961 «la que en su día instauró esta fiesta» y la que ha sobrevivido al paso del tiempo por la implicación de quienes entienden de su gran valor.