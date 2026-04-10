Sant Vicent: La Llosa vive unos festejos marcados por el buen ambiente, la música y los toros

Con un programa cargado de actos taurinos, música en directo, eventos gastronómicos y actividades para todas las edades, La Llosa vive durante toda la semana y hasta el 13 de abril los festejos de San Vicente organizados por el Ayuntamiento, las Clavariesas y Clavarios de Sant Vicent 2026, la colla Bou de Pasqua, la Asociación Cultural Taurina Bou d’Abril, la Penya Taurina y la Asociación Recofestra.

La Unió Musical Sant Felip Neri fue la antesala, el lunes por la noche, del inicio oficial de los festejos el martes con el Xupinasso, que dio paso a la primera exhibición taurina y embolada. El miércoles se vivió el Día de la Asociación Recofestra y su Entierro de la sardina, así como el tradicional almuerzo de la tercera edad y la noche de disfraces amenizada por música de charanga y discomóvil. El pasado jueves 9 de abril, los niños y niñas disfrutaron con un taller de pintura y este viernes podrán hacerlo con los castillos hinchables. Asimismo, esta noche tendrá lugar la multitudinaria cena de tombet de bou, amenizada por la orquesta Invictus y DJ Raúl Camacho.

Clavarios de 2026 en La Llosa. / Mediterráneo

Eventos taurinos

La programación taurina es un pilar fundamental en La Llosa. A lo largo de la semana se exhiben astados de prestigiosas ganaderías como Hermanos Sampedro, Martín Lorca, Justa Castilla y Joaquín Núñez del Cuvillo. El jueves tuvo lugar una emocionante Noche Taurina, con astados de Juan Faet, y este fin de semana llegan los actos organizados por las asociaciones taurinas locales. La colla Bou de Pasqua patrocina el toro de la Ganadería Martín Lorca, de nombre Pirata que se exhibirá el sábado, a las 18.00 horas. Asimismo, la Asociación Cultural Taurina Bou d’Abril patrocinará el toro del mismo sábado, a las 19.00 h, de nombre Panadero y perteneciente a la ganadería Justa Castilla, que será embolado también a las 23.30 h.

El día de la Penya Taurina será el domingo, cuando se exhibirá otro toro, de nombre Aguador, procedente de la ganadería Núñez del Cuvillo. A las 12.00 h llegará este momento estelar, aunque los actos taurinos continuarán por la tarde, con una exhibición de novillos de la ganadería de Cabanes Germán Vidal, a partir de las 17.30 h.

Día grande

El broche de oro a una intensa semana de festejos tendrá lugar con motivo de la celebración del día del patrón, San Vicente Ferrer. La jornada comenzará con la recogida de los clavarios y clavariesas, para continuar con la solemne misa cantada por el Coro Parroquial y una potente mascletà, en la plaza de España, a cargo de la Pirotecnia Lluch. Las fiestas concluirán con la procesión general y un espectacular castillo de fuegos artificiales que cerrará una semana de intensa convivencia y fervor.