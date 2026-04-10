Sant Vicent: Borriol celebra una especial X Nit del Cant Valencià

Borriol se prepara para celebrar sus tradicionales fiestas de Sant Vicent con una programación cargada de actos destacados «culturales, gastronómicos y tradicionales», y pensada para todos los públicos, «con el objetivo de cubrir las preferencias y gustos de todos», señala el alcalde, Héctor Ramos. Entre las citas más señaladas de este año se encuentra la décima edición de la Nit del Cant Valencià, que contará con una programación especial para conmemorar esta efeméride.

Otro de los momentos más esperados serán, como es habitual, las mascletàs: la del sábado en la plaza de La Font y la del lunes en la plaza del Pou, ambas reconocidas por su espectacularidad y gran afluencia de público. Sin embargo, el día grande será el domingo, con la celebración del Día de las Paellas. Según destaca Ramos, se trata «del mejor día del año, en el mejor pueblo del mundo», ya que vecinos y visitantes se reúnen alrededor de la mesa «en un ambiente de convivencia, alegría y hermandad». De hecho, este año la participación vuelve a crecer, con 140 paellas inscritas y casi 3.000 personas apuntadas. «Son jornadas muy intensas en las que se implica toda la población y se disfruta al máximo».

La corporación municipal en la ermita. / Mediterráneo

Las fiestas de Sant Vicent continuarán en Borriol el lunes 13 con la tradicional procesión hasta la ermita, poniendo el broche final a la jornada una representación teatral.