Nules: Testigo vivo de una historia multicultural

El patrimonio siempre ha sido uno de los principales atractivos turísticos de Nules. Dos museos, el yacimiento romano de la villa romana de Benicató, la singularidad de la población amurallada de Mascarell, un amplio catálogo de edificios históricos, y las referencias y vestigios que dejó la guerra civil española en el municipio, que quedó destruido casi en su totalidad tras la contienda, conforman la identidad local y son su mejor tarjeta de visita.

Esa riqueza e interés patrimonial, que se complementan con el paisaje que los envuelve, tanto el montañoso --a las puertas del parque natural de la Serra d’Espadà--, como el del litoral --con la playa, la marjaleria y el paraje natural de l’Estany como emblemas--, adquieren mayor peso y relevancia con la incorporación de nuevos recursos, pero sobre todo por la puesta en valor de los ya existentes.

Bunkeres de la Guerra Civil de Nules. / Mònica Mira

El mejor ejemplo, desde el punto de vista de las inversiones, es el de la nueva excavación que se lleva a cabo en la villa romana de Benicató, uno de los yacimientos de la época más importantes de la zona. Una subvención europea de los fondos Next Generation ha hecho posible la investigación más ambiciosa e importante de la historia del enclave. Con cerca de tres millones de euros, está previsto duplicar la superficie excavada del yacimiento, permitiendo profundizar en el conocimiento que se tiene del lugar.

Recreación histórica en la villa romana de Benicató. / Mònica Mira

El concejal de Turismo y Patrimonio, Guillermo Latorre, explica que el objetivo es «consolidar lo que ya se conoce, la zona actualmente vallada, pero también excavar las parcelas perimetrales, que nunca se han tocado». Esa parte más científica, que sacará a la luz información que se prevé muy valiosa, se completará con la construcción de un centro de interpretación, que facilitará las visitas y pondrá en perspectiva histórica lo que tras las excavaciones podrá verse.

Más inversión

En el presupuesto municipal del 2026 se ha incorporado otra inversión que refuerza esa apuesta por la historia y el patrimonio, con los 600.000 euros para crear un nuevo Museu d’Història en un antiguo almacén citrícola. Aunque su ejecución no es inminente, sí que permite hacerse una idea del camino que quiere seguir trazando el Ayuntamiento por lo que a la promoción turística se refiere.

Nules quiere darse a conocer en las múltiples facetas que lo describen y también quiere facilitar que la elección de esta localidad de la Plana Baixa como destino turístico tenga en cuenta a todos, y por esa razón, recientemente se formalizó la adhesión a la Red de Destinos por la Diversidad (REDD), una plataforma que impulsa un turismo inclusivo y sostenible dirigido a la comunidad LGTBI+.

Muse de Medallística. / Mònica Mira

Como añade Latorre, la intención del gobierno local es «conectar con públicos diversos de manera honesta, segura y sostenible. Todo con criterios comunes de calidad e inclusión, que faciliten la mejora continua y la cooperación con otros destinos de la REDD. Nules participará en la entrega de las placas que acreditan su adhesión».