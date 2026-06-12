Burriana revalida la apuesta por la calidad en todo su litoral

Burriana afronta una nueva temporada estival consolidando un hito alcanzado por primera vez el pasado año. Las playas del Arenal, la Malvarrosa y el Grao vuelven a lucir las Banderas Azules, unos distintivos internacionales que reconocen la calidad de las aguas de baño, la seguridad, la accesibilidad, la gestión ambiental y la prestación de servicios en todo el litoral.

La renovación de las tres enseñas supone la confirmación de un modelo de gestión que ha permitido al municipio extender estos estándares de calidad a todo su frente marítimo. Si en 2025 la incorporación del Grao al listado de playas distinguidas marcó un antes y un después para el municipio, este segundo reconocimiento consecutivo ratifica el trabajo realizado para mantener unos criterios cada vez más exigentes.

El izado oficial de las tres banderas ha servido además para escenificar el inicio de una temporada en la que Burriana vuelve a situar su litoral como uno de sus principales atractivos. «El izado de estas tres Banderas Azules marca de forma oficial el inicio de una temporada en la que nuestro litoral vuelve a lucir con las máximas garantías de calidad y seguridad para vecinos y turistas», señala la concejala de Turismo y Medio Ambiente, Noelia Peris.

Izado de la Bandera Azul en Burriana. / Isabel Calpe

La edil ha destacado que «este logro demuestra la implicación diaria de los servicios municipales por mantener unas playas accesibles, limpias y profundamente respetuosas con nuestro entorno natural». Sin embargo, la imagen de unas playas preparadas para recibir a miles de usuarios durante el verano es el resultado de un trabajo que se desarrolla durante meses. En las semanas previas al inicio de la temporada alta, el Ayuntamiento ha ejecutado un amplio plan de adecuación del litoral para garantizar que el Arenal, la Malvarrosa y el Grao presenten las mejores condiciones posibles.

Entre las actuciones más destacadas figura la retirada de más de 5.000 toneladas de grava acumuladas tras los sucesivos temporales. En coordinación con el servicio provincial de Costas, se han llevado a cabo trabajos de cribado, amontonamiento y almacenamiento del exceso de piedra tanto en el Grao como en diferentes puntos de la Malvarrosa, con el objetivo de recuperar espacios de arena fina y mejorar la experiencia de los bañistas durante la época de mayor afluencia de visitantes a la ciudad.

Esta intervención global de preparación de las playas se ha completado con la incorporación de dos operarios adicionales destinados al mantenimiento del litoral, una medida financiada a través de una subvención de la Diputación de Castellón.

Seguridad y accesibilidad

La puesta a punto del litoral también ha incluido la instalación del mobiliario urbano, papeleras y redes de voleibol para la práctica deportiva, así como la mejora de los accesos a las zonas de baño.

En total, se han instalado 16 pasarelas que suman más de 1,5 kilómetros de recorrido en las tres playas del municipio. De ellas, 320 metros corresponden a accesos adaptados específicamente para personas con movilidad reducida, facilitando el tránsito hasta la arena y favoreciendo un uso más inclusivo de los espacios costeros.

La seguridad es otro de los ejes sobre los que pivota la estrategia municipal. Este verano, el Ayuntamiento ha incrementado en 20.000 euros la partida destinada al contrato de salvamento y socorrismo, una medida que permitirá ampliar el horario de vigilancia durante la temporada alta.

Socorrismo en Burriana. / Isabel Calpe

Gracias a este refuerzo presupuestario, el servicio de socorrismo presta cobertura entre las 10.00 y las 20.00 horas durante los meses centrales del verano, ofreciendo una mayor protección a vecinos y visitantes. Además, el dispositivo comenzó a funcionar a finales de mayo y permanecerá operativo hasta septiembre, adaptándose a los periodos de mayor presencia de bañistas.

«El esfuerzo y la sensibilidad de este equipo de Gobierno para ampliar los horarios y aumentar los recursos económicos tienen como objetivo incrementar la seguridad en las playas y ofrecer mejores servicios tanto a nuestros vecinos como a quienes nos visitan durante los meses de verano», ha afirmado Noelia Peris. La concejala ha añadido que «con estos 20.000 euros adicionales al año damos respuesta a una petición vecinal histórica para reforzar el salvamento marítimo en nuestro litoral».

Más reconocimientos

A los reconocimientos de Bandera Azul se suman otros distintivos que avalan la calidad del litoral burrianense, como las Banderas Qualitur en todas sus playas, las Banderas Ecoplayas del Arenal y la Malvarrosa o el Sendero Azul del Clot de la Mare de Déu. Un conjunto de galardones que reconocen no solo la calidad de las aguas, sino también la sostenibilidad, la conservación del entorno y la apuesta por unos servicios cada vez más accesibles y eficientes.

Con las tres Banderas Azules ondeando de nuevo en su costa, Burriana inicia el verano reafirmando su compromiso con un litoral cuidado, seguro y preparado para afrontar una nueva temporada turística con las máximas garantías.