La playa de Casablanca, enseña de Almenara durante dos décadas

La playa Casablanca de Almenara ha sido distinguida un año más con la Bandera Azul, el prestigioso reconocimiento que concede (Adeac-FEE) a aquellas playas que cumplen con exigentes criterios relacionados con la calidad de las aguas, la gestión ambiental, la seguridad, la accesibilidad y los diferentes servicios que se ofrecen a los usuarios

La renovación de este distintivo supone un importante respaldo al trabajo desarrollado por el Ayuntamiento para mantener las condiciones óptimas de la playa y seguir impulsando actuaciones que permitan mejorar tanto la experiencia de los visitantes como la protección del litoral.

La alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, ha valorado de forma muy positiva la concesión de este nuevo reconocimiento y ha señalado que «supone también el reconocimiento al trabajo que realizamos año tras año por nuestra playa y nuestro entorno». La primera edila ha puesto en valor las diferentes iniciativas impulsadas por el consistorio para mejorar y preservar el litoral, entre las que ha destacado la construcción de las escolleras, una actuación que ha contribuido de manera decisiva a reforzar la estabilidad de la playa y a consolidar su posición como uno de los referentes turísticos de la zona.

Más allá de la calidad de su litoral, Almenara cuenta con una amplia oferta turística que complementa el atractivo de la playa Casablanca y que permite a visitantes y turistas disfrutar de una experiencia diversa durante todo el año. Uno de los máximos exponentes de esta riqueza patrimonial y natural es Els Estanys, un extenso humedal de gran valor medioambiental que forma parte de la Marjal del municipio.

Mucho más que playa

El patrimonio histórico también ocupa un lugar destacado dentro de la oferta turística local, como son los vestigios de la Guerra Civil española vinculados al tramo final de la línea XYZ. Consciente de la relevancia histórica de este legado, el Ayuntamiento destina recursos económicos a las labores de rehabilitación, conservación y mantenimiento de estos espacios, además de impulsar iniciativas de divulgación que permitan dar a conocer su importancia.

Entre estas acciones destacan las visitas guiadas que se organizan durante todo el año y que ofrecen a vecinos y visitantes, conocer de primera mano la historia de este sistema defensivo y el papel que desempeñó durante la contienda.

Otro de los puntos de interés turístico del municipio es la torre Bivalcadim, conocida popularmente como l’Agüelet. Este emblemático elemento patrimonial, que forma parte de la identidad histórica de Almenara, también puede visitarse y constituye una de las paradas habituales para quienes desean profundizar en el pasado de la localidad.