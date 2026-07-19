Un mes de julio para descubrir, disfrutar y volver a Benicàssim.

Benicàssim afronta el mes de julio con una programación que convierte cada semana del verano en una oportunidad para disfrutar de la cultura, la música, el deporte y el entretenimiento. A su oferta de playas, naturaleza y gastronomía se suma un calendario de actividades pensado para residentes y visitantes, consolidando al municipio como uno de los grandes destinos estivales del Mediterráneo.

Durante todo el mes, el Ayuntamiento ha preparado propuestas para todas las edades que llenan distintos espacios del municipio de espectáculos, literatura, cine, actividades familiares y eventos deportivos. La agenda completada con una gran gastronomía abarca citas ya consolidadas que invitan a descubrir Benicàssim desde múltiples perspectivas.

Festival de Música Sacra. / Mediterráneo

Festival de Música Sacra | del 22 al 26 de julio

El Desert de les Palmes acogerá una nueva edición del Festival de Música Sacra, un ciclo que combina patrimonio, naturaleza y música en un entorno singular, ofreciendo conciertos de gran calidad artística.

Entre Libros. / Mediterráneo

Entre Libros | Todos los lunes de julio

Villa Ana volverá a ser el punto de encuentro para los amantes de la lectura con el ciclo Entre Libros, que reunirá a destacados autores para conversar con el público y compartir recomendaciones literarias y experiencias creativas.

Benicàssim Kids. / Mediterráneo

Benicàssim Kids

Los más pequeños podrán participar en Benicàssim Kids, una propuesta renovada en la que niños y niñas recorrerán algunos de los lugares más emblemáticos de la localidad mediante una divertida gincana con pruebas y retos.

Festival de Magia Imagina. / Mediterráneo

Festival de Magia Imagina | del 20 al 26 de julio

La magia volverá a llenar las calles y escenarios de Benicàssim con el Festival Imagina, una propuesta dirigida a públicos de todas las edades que reunirá a ilusionistas con espectáculos sorprendentes y participativos.

Contacontes a la Mar. / Mediterráneo

Programación familiar y cultural

Durante todo el mes también se desarrollarán actividades como Contacontes a la Mar, el Festival de Teatro con Buen Humor, el Festival de Teatro y Biblioteca del Mar para público familiar, además de una programación de cine al aire libre que llegará a diferentes espacios del municipio.

Actividades deportivas en la playa de Benicàssim. / Mediterráneo

Deporte en la playa

Las playas de Benicàssim volverán a ser escenario de competiciones y actividades deportivas gratuitas en horario de mañana y tarde. Body tonic, aquagym, ritmofit, stretching y GAP conforman una programación abierta a todos los públicos y pensada para disfrutar del ejercicio junto al mar.