El Termet de Vila-real, el gran refugio natural y cultural del verano
Este paraje se consolida como epicentro cultural: río, piscina, deporte, actividades familiares y cerca de sesenta propuestas convierten este entorno en el motor de la actividad de la ciudad estos meses
Si hay un lugar que resume la esencia del verano en Vila-real, ese es el Termet. A orillas del río Mijares y bajo la sombra de uno de los parajes naturales más emblemáticos de la provincia, este enclave se convierte durante los meses estivales en un auténtico refugio climático y en el gran punto de encuentro para vecinos y visitantes.
Desde las primeras horas de la mañana, el Termet cobra vida. Senderistas, corredores y ciclistas comparten espacio con quienes aprovechan la tranquilidad del entorno para pasear o practicar ejercicio físico. A ellos se suman las escoletas de verano, los campus deportivos, las actividades organizadas por diferentes entidades y la programación impulsada por el Ayuntamiento, configurando un espacio dinámico que mantiene actividad constante durante toda la jornada.
El río y la piscina del Termet alivian los efectos de las altas temperaturas
La piscina del Termet y el cauce del río se convierten, además, en dos de los principales atractivos para aliviar las altas temperaturas, haciendo de este paraje uno de los lugares más frecuentados del verano.
Oferta turística
Pero el Termet es solo una de las muchas razones para visitar Vila-real. La ciudad ha sabido construir una oferta turística que combina patrimonio histórico, naturaleza, cultura y tradición. El recorrido puede comenzar en la plaza Mayor y su conjunto medieval, con la Torre Motxa como vestigio de la antigua muralla, para continuar por algunos de los principales referentes del turismo religioso de la Comunitat Valenciana, como la basílica de San Pascual, donde reposan los restos del santo y se conserva un destacado patrimonio artístico, o la iglesia arciprestal de San Jaime, declarada Bien de Relevancia Local.
Espacios culturales y deporte
A ello se suman espacios culturales como el Museo de la Ciudad Casa de Polo, el Convent, Espai d’Art o el Museo Etnológico, que durante el verano amplía su programación con visitas teatralizadas. El impulso del deporte, con el Villarreal CF como principal embajador internacional, completa una oferta turística que proyecta la imagen de una ciudad moderna sin renunciar a sus raíces.
Todo un referente deportivo
- Vila-real se caracteriza por su compromiso con el deporte, tanto de los clubs locales como por su red de infraestructuras
- Uno de sus emblemas es el Villarreal CF, cuyos triunfos han reunido a una afición entusiasta alrededor del mundo
Riqueza ambiental
En el caso del Termet, su atractivo va mucho más allá de su riqueza ambiental. Con más de 180.000 metros cuadrados de superficie natural, el paraje alberga la ermita de la Mare de Déu de Gràcia, la Coveta donde, según la tradición, apareció la imagen de la patrona de la ciudad, el puente de Santa Quitèria sobre el río Mijares y un ecosistema de gran valor ecológico que forma parte del Paisaje Protegido de la Desembocadura del Mijares. Este equilibrio entre patrimonio, naturaleza y ocio convierte al Termet en uno de los principales símbolos turísticos de Vila-real.
'Viu l’estiu al Termet'
Precisamente con el objetivo de seguir poniendo en valor este entorno privilegiado, el Ayuntamiento ha diseñado una nueva edición de Viu l’estiu al Termet, una programación que vuelve a situar el paraje como epicentro de la actividad cultural, turística y familiar durante julio y agosto.
Cerca de sesenta propuestas conforman una oferta transversal coordinada por la Concejalía de Cultura, con la colaboración de las áreas de Tradiciones, Ermita, Museos, Turismo y Personas Mayores. Teatro para bebés, conciertos, espectáculos familiares, circo, flamenco, danzas tradicionales, talleres saludables, visitas teatralizadas, actividades gastronómicas con productos de proximidad, propuestas para personas mayores y eventos singulares como la programación especial con motivo del eclipse solar del 12 de agosto convertirán el Termet en un espacio vivo para todas las edades.
Fervor por la patrona de la ciudad
- La ciudadanía acompaña a la patrona de la ciudad, la Virgen de Gracia, hasta el núcleo urbano; un traslado que también marca el final de la programación estival.
- Este año, los festejos patronales se celebrarán del 4 al 13 de septiembre.
El Termet es el paraje natural por excelencia de la localidad y un lugar idóneo para afrontar el calor del verano gracias a una programación variada pensada para todos los públicos. Además, este año la oferta incorpora nuevos espacios, como las Caballerizas, y se abre, con experiencias específicas, a la primera infancia y a las personas mayores.
Apuesta firme por la cultura
La localidad tiene una larga trayectoria de eventos culturales como:
- el Festival Internacional de Teatre de Carrer -FITCarrer-
- la Mostra d’Art i Creativitat TEST
- el Màgia x Ací
- el Real Jazz
- i el Cicle de Música Clàssica de Crea Escena
La actividad cultural se completa con otras iniciativas promovidas por las concejalías de Deportes e Igualdad, así como con la ampliación del horario del servicio gratuito del Groguet, que facilitará el acceso al paraje durante toda la temporada estival. Disfrutar de un espacio natural de estas características implica también una responsabilidad compartida.
Civismo
El Ayuntamiento hace un llamamiento al civismo para preservar uno de los mayores patrimonios ambientales de Vila-real. Mantener limpio el paraje, recoger y llevarse los residuos que se generen, utilizar correctamente las papeleras, respetar la vegetación y extremar las precauciones para evitar cualquier riesgo de incendio son gestos imprescindibles para garantizar la conservación del Termet.
Porque solo desde el respeto al entorno será posible seguir disfrutando de este enclave único donde naturaleza, patrimonio, cultura y convivencia vuelven a encontrarse cada verano.
Vivir el eclipse en la naturaleza
- Los días 4, 11 y 12 de agosto habrá programación especial en el Termet
- Los martes, 4 y 11, habrá talleres y un escape ‘challenge’
- El día12 habrá un espectáculo de magia y representaciones para disfrutar del eclipse desde el paraje natural
- Operativo matutino de la Policía Nacional en plena calle Mayor de Castelló
- Estreno en el centro comercial Salera de Castellón: una popular cadena danesa abre su nueva tienda
- La nueva ruta para descubrir paisajes espectaculares del interior de Castellón: ocho miradores con columpios entre montañas, barrancos y bosques
- Nueva fase en la crisis de una empresa cerámica de Castellón: hay 75 empleados en vilo
- Captado por las cámaras: el momento en que el presunto autor provoca un incendio en Castellón
- La Guardia Civil investiga a tres hombres por provocar incendios forestales en Castellón
- Raquel Guillén, hija de la exalcaldesa Amparo Marco, será la Na Violant d’Hongria 2027 de Castelló
- El Castellón tendrá un presupuesto y un límite salarial de récord en esta temporada