Betxí: Gran resultado de los carteles

Esta temporada todo comenzó más pronto con los festejos que se organizaron en el mes de enero, el sábado 18, y que se recuperaron para el disfrute de cientos de vecinos y aficionados, que se congregaron para ver la exhibición de reses a cargo de la ganadería de Capota y el toro cerril del hierro de Santiago Domecq.

La siguiente cita llegó en el mes de mayo, con las fiestas del Camí Reial, donde se exhibieron reses de la ganadeía de Juan Faet, así como dos toros cerriles de los hierros de Adriano y Torre de Onofre.

Las fiestas de San Juan se celebraron a finales del mes de junio, con la suelta de reses a cargo de Capota y Germán Vidal, aunque también se exhibieron tres toros cerriles para el disfrute de vecinos y aficionados de otras poblaciones vecinas.

Llegó el momento de vivir las fiestas organizadas por los Kintos, en honor a San Roque, entre los días 9 y 16 de agosto. El cartel lucía cuatro toros, los cuales dieron el juego que los aficionados esperaban, así que buena nota para los morlacos de Salvador Domecq, Hato Blanco, Giraud y Paulinho da Cuna. También hubo reses de Capota, Parejo y Guillamón.

Para finalizar, y con la máxima expectación, llegaron las fiestas patronales entre los días 20 y 27 de septiembre. Una semana en la que se disfrutó con los toros cerriles de La Olivilla, Rocío de la Cámara, Pascual Alcalá, Zalduendo, Alcurrucén, Montes de Oca y El Torero.

Buenos ejemplares que acompañaron a las ganaderías autóctonas de Juan Faet, Germán Vidal, Gerardo Gamón, Cali, Guillamón, Ramón Benet, Los Chatos, Laura Parejo y Capota.