Castelló: Los aficionados viven una buena temporada

La fiesta taurina se disfruta intensamente en la capital, como no podía ser de otra manera, ya que la provincia de Castellón es la más taurina de España.

Tras el parón del año pasado, en 2025 los aficionados sí pudieron disfrutar de los festejos programados en el Grupo Rosario, los días 7 y 8 de febrero. Un fin de semana donde se vieron reses de Guillamón y Hnos. Colomer, ganadero al que también pertenecía el ejemplar que patrocinó la peña Mil Duros. Los vecinos del barrio volvieron a sentir la emoción de los actos taurinos durante sus fiestas de octubre, cuando se exhibió el ganado de Guillamón, Laura Parejo y La Espuela, así como del toro de La Lucica.

Fiestas de Sant Pere

Miles de aficionados no quisieron perderse la jornada inaugural de las fiestas de Sant Pere del Grau, con el espectacular y emocionante encierro de seis toros cerriles de El Pilar, el sábado 28 de junio. No obstante, lo mejor fue el resultado que dio este lote y que fue exhibido a lo largo de la semana con toros muy importantes que deleitaron a los más exigentes.

Gran trabajo de la comisión y el resto de peñas para ofrecer una feria digna del Grau, y por eso para completar el cartel contaron con hierros como Madroñiz, Albaserrada, Partido de Resina y Sergio Centelles, un buen toro para cerrar con un juego extraordinario. En cuanto al ganado de corro, el XXXVII Concurso de Ganaderías se lo llevó la ganadería de Hnos. Cali, que también exhibió el mejor toro, Caminante; le siguio La Paloma, y Raúl Izquierdo. Cabe destacar la actuación de la mejor vaca de la semana, Morena, de Navarré.

Benadressa

Los vecinos de Benadresa fueron los siguientes con sus fiestas a finales de julio, en las que se exhibieron reses de Germán Vidal, Cali, Hnos. Monferrer y Laura Parejo, pero lo más esperado fue el toro desencajonado de Ramón Benet y la exhibición de emboladores con toros de Guillamón.

Las fiestas de San Agustín y San Marcos volvieron a ser referente durante los días 8 y 16 de agosto, una semana cargada de actos donde lo mejor fue la participación de los vecinos. El concurso de ganaderías centraba el programa, aunque también hubo un toro cerril de Torre de Onofre.

El Serrallo

La zona marítima completo la oferta taurina del verano con las fiestas del Serrallo, a finales de agosto, donde se vieron reses de Guillamón, Bous la Ribera y La Espuela, quien puso los toros para la gran exhibición de emboladores.