L'Alcora: La temporada deja un total de 20 astados y buenos corros

Los vecinos comenzaron la temporada en el mes de abril con una nueva edición de la Pascua Taurina los días 25, 26 y 27. Tres jornadas donde se disfrutó con la exhibición de animales de corro a cargo de ganaderías como La Espuela, Guillamón, Hnos. Bellés e Hilario Príncep. También hubo dos toros cerriles de La Jotera, muy bonito de presentación pero de escaso juego, y otro de El Torero, que cuajó mejor embolada que exhibición por la tarde. Destacar, un año mas, el gran éxito del encierro campero a cargo de Capota.

Barrio San Jaime

Este año tampoco hubo festejos del Salvador, ni tampoco en la pedanía de la Foia, por lo que los aficionados tuvieron que esperar a las fiestas del barrio San Jaime, ya a finales del mes de julio, para volver a disfrutar con las reses de Capota.

Pedanía Araya

Otra pedanía, en esta ocasión la de Araya, celebró sus fiestas en honor a San Joaquín y Santa Ana a mitad de agosto con ejemplares de La Jotera, Sorando y El Cotillo, y una vaca de Pascuau.

Santísimo Cristo del Calvario

El sábado 30 de agosto dieron comienzo las fiestas en honor al Santísimo Cristo del Calvario. Este año el cartel se inauguró, como los últimos años, con un espectacular y emocionante encierro de toros cerriles del hierro de Carlos Núñez, ejemplares que cubrieron el recorrido sin ningún incidente. Ese mismo día se exhibió uno de los astados que tuvo un juego aceptable, y otro, el Bou de Vila, que no demostró nada, así como el de la peña Platanera. La siguiente jornada fue el martes 2 de septiembre, y comenzó con la suelta del toro de Paco Sorando, de la peña Salvasoria, que gustó más por la tarde que por la noche.

El otro protagonista, esta vez de Román Sorando y de El Cossío, también fue del agrado de los presentes, no como el de Núñez que cerró la tarde. Al día siguiente le tocó el turno a Les Dones, con su ejemplar de Murube, a la peña Agüelachos, con el de Castillo de Azuel, y a Taleguillo, que sí se lució con el bravo animal de Álvaro Núñez. El jueves se exhibieron los otros dos toros restantes del encierro, destacando el segundo de ellos.

En la última jornada salió otro gran toro de la casa de Sergio Centelles, de la peña La Comedia, al que le siguió el de Reta de Casta Navarra, de Vint de Copes, y el bonito animal de Aldeanueva, de Kanabis & Sekia. Y por ultimo, cerró la tarde, y las fiestas, el Rincón Taurino de manera espectacular con el bravo ejemplar de la ganadería de Domínguez Camacho.