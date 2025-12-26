Llucena: Gran ambiente y buenos festejos

Los actos taurinos de las fiestas en honor a la Virgen de la Asunción de Llucena que se celebraron en agosto comenzaron con una exposición taurina del autor Juanjo de Andrés. El evento fue un preludio de las exhibiciones taurinas que comenzaron el día 14 con una entrada de vaquillas de Hermanos Bellés. Pero el plato fuerte llegó al día siguiente con la exhibición de reses de Laura Parejo y la prueba de los astados cerriles del hierro de Galbarín y Paco Sorando, que también fueron embolados por la noche. Los quintos y quintas patrocinaron una jornada con vaquillas y toro embolado de Gerardo Gamón. Cerraron las fiestas los toros de Los Mohicanos y el encierro infantil de bou per la vila, que estuvo patrocinado por la Diputación Provincial de Castellón.

Ya en septiembre, cabe destacar el protagonismo de la Penya Taurina de Llucena y La Pelandrusca, que patrocinaron astados cerriles para las celebraciones. La primera de ellas lo hizo el sábado 27 con un astado de Victoriano del Río, y la otra centró el sábado 4 de octubre con un toro cerril de Sergio Centelles. Destacar también los toros adquiridos por el Ayuntamiento, de los hierros de José Luis Alonso y de La Jotera que fueron lidiados y embolados el viernes 4 de octubre. La lluvia causó algunos cambios pero, finalmente, se pudo disfrutar de la tradicional novillada (ahora en modalidad de clase práctica), un evento que reunió gran cantidad de aficionados y sirvió para concluir las fiestas, en las que también hubo ganado de Hnos. Navarré, Los Chatos, Guillamón, Germán Vidal, Sergio Rua y Hnos. Bellés.