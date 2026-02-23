Azuvi: 70 años de diseño, cerámica y emoción

Azuvi Ceramics celebra del 23 al 27 de febrero una edición muy especial de sus jornadas de puertas abiertas, The Home of Ceramics 2026, un encuentro que marca un hito en la historia de la marca al conmemorar su 70º aniversario. Siete décadas creando superficies que inspiran espacios.

El 'showroom' de Azuvi se convierte en un lugar de encuentro. / Mediterráneo

El 'showroom' de Azuvi en Vila-real (carretera Vila-real - Onda, Km. 3) se convierte durante estos días en un lugar de encuentro, donde la cerámica expresa la esencia del diseño, un espacio concebido para compartir ideas, experiencias y una forma de entender la materia.

Nuevas colecciones

Las nuevas colecciones y novedades reflejan la evolución constante de Azuvi, uniendo innovación tecnológica, precisión industrial y sensibilidad estética para dar forma a una materia que emociona, pensada para integrarse de manera natural en proyectos de arquitectura e interiorismo contemporáneo.

Las nuevas colecciones y novedades reflejan la evolución constante de Azuvi. / Mediterráneo

The Home of Ceramics trasciende el concepto de exposición para convertirse en un punto de conexión entre personas, creatividad y visión de futuro, donde se comparten tendencias, se generan sinergias y se refuerzan vínculos construidos a lo largo del tiempo.

Materiales

Los materiales de Azuvi son el resultado de una profunda investigación sobre la materia cerámica y su capacidad de transformar los espacios. Superficies que reinterpretan la piedra, el mármol o el cemento desde una mirada contemporánea, cuidando cada textura, relieve y matiz cromático.

La innovación tecnológica permite alcanzar altas prestaciones técnicas sin renunciar a la calidez visual y sensorial del material. De hecho, cada colección nace con la vocación de dialogar con la arquitectura y el interiorismo, adaptándose a diferentes estilos y necesidades proyectuales.

Proceso creativo

Durante The Home of Ceramics, los visitantes podrán descubrir de primera mano el proceso creativo que hay detrás de cada diseño. Un recorrido pensado para inspirar, donde el material se muestra en contextos reales y propuestas de alto valor estético. Y es que el 'showroom' se convierte en un escenario vivo que pone en valor la versatilidad y riqueza expresiva de la cerámica. Profesionales del sector encuentran aquí un espacio para el intercambio de ideas y la reflexión sobre las nuevas tendencias.

El 'showroom' se convierte en un escenario vivo. / Mediterráneo

Además, la sostenibilidad y el respeto por el entorno forman parte esencial de la filosofía de Azuvi. Procesos eficientes y responsables acompañan el desarrollo de cada producto en las siete décadas que ahora se conmemoran, Un homenaje al pasado, al presente y al futuro de la cerámica.