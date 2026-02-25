Equipe exhibe personalidad con ‘Miyako’, ‘Earth’ y ‘Lumina’

Arquitectos, interioristas y distribuidores de distintos países ya han visitado el showroom de Equipe Cerámicas para conocer las novedades de este año. Además, hasta el próximo viernes 27 de febrero se podrán descubrir tres de las colecciones con mayor versatilidad de la firma cerámica de Figueroles: Miyako, Earth y Lumina.

Colección 'Miyako'. / Equipe Cerámicas

‘Miyako’: Artesanía pura

La colección Miyako nace de un proceso creativo profundamente ligado a la esencia cerámica. Se trata de una serie concebida para combinar entre sí las siete tonalidades mate, cada una con 88 gráficas diferentes y las siete tonalidades brillo cada una con 50 gráficas diferentes, creando entornos con un toque de elegancia y autenticidad, que se acoplan perfectamente a todos los estilos.

Disponible en 5x15 cm y 10x15 cm en acabado mate, y en 5x15 cm en acabado brillo, Miyako es una colección fabricada en material porcelánico lo que garantiza excelentes prestaciones en higiene, resistencia y durabilidad. Para su desarrollo, el equipo de diseño recopiló piezas artesanales que sirvieron como punto de partida para generar texturas naturales y matices característicos.

Colección 'Earth'. / Equipe Cerámicas

‘Earth’: Inspiración natural

Por su parte, la colección Earth ha captado la atención por su marcada inspiración natural. Su superficie con relieve reproduce la textura de la piedra y evoca el rastro auténtico del desgaste provocado por el paso del tiempo.

Compuesta por seis tonalidades, cada una con 60 gráficas diferentes, Earth ofrece una variación natural que potencia la sensación de continuidad y armonía. Se presenta en un formato especial de 7,5x60 cm, que amplía las posibilidades compositivas. Ofrece una variación natural que potencia la sensación de continuidad y armonía. Sus matices neutros y su estilo sofisticado facilitan su integración en múltiples estilos decorativos.

Colección 'Lumina'. / Equipe Cerámicas

‘Lumina’: Relieve

La tendencia de añadir paredes con relieves en el diseño de interiores ha llevado a Equipe a desarrollar la colección Lumina. Esta colección ofrece decoraciones en las paredes que brindan un mayor movimiento y protagonismo al espacio. Esta serie está compuesta por diez colores, con dos tipos de superficie, lisa y con relieve.

Con un formato alargado y rectangular de 6x24,6 cm, esta colección aporta una gran versatilidad y capacidad de crear infinitas combinaciones creativas. Esta colección ofrece decoraciones en las paredes que brindan un mayor movimiento y protagonismo al espacio. Está fabricada en Pasta Blanca, opción perfecta para revestir paredes.