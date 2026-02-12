Multitudinario desfile de 'collas' en el Carnaval de Alcalà-Alcossebre
Mariam Gimeno, de la comparsa Som Los K Estem, y la niña Vega Caldés ostenta la máxima representación del Carnestoltes
El Carnaval se vive por partida doble en Alcalà-Alcossebre. Ya está todo preparado para la celebración que tendrá lugar en Alcalà, del 13 al 15 de febrero y, en Alcossebre, los días 20 y 21 de febrero. Las máximas representantes de la fiesta son las reinas del Carnaval, cargos que ostentan Mariam Gimeno, de la 'colla' Som Los K Estem, y la niña Vega Caldés como reina infantil.
Se mantiene el esquema clásico de la programación del Carnaval de la localidad, con la llegada del Rey Carnal el viernes 13 de febrero en Alcalà, los desfiles infantiles en Alcalà y Alcossebre y los grandes desfiles en Alcalà y Alcossebre.
En el caso de Alcalà, este año se adelanta el inicio del desfile una hora –será el sábado 14 de febrero, a las 21.00 horas-, a petición de las collas- y se mantiene el mismo recorrido con el sambódromo instalado en la plaza Juan Vilanova. En Alcossebre, el sambódromo se instala en la calle Rench.
Más de mil participantes
Un total de 15 collas, que suman más de 1.000 integrantes, participarán en los desfiles, con disfraces, carrozas y coreografías de elaboración propia, por lo que la creatividad y el trabajo artesano son uno de los elementos diferenciadores.
"Hay que destacar la implicación de todo el pueblo que hace posible que celebremos este Carnaval que tanto nos identifica"
Al Carnaval se suma todo el municipio con actos paralelos que también forman parte de la programación como los desfiles de los centros educativos, el concurso de disfraces de mascotas o los bailes de disfraces de los centros de jubilados.
Colaboración
El concejal de Promoción Cultural, Festiva y Tradiciones, Javier García Pitarch, remarca "la implicación de todo el pueblo hace posible que celebremos este Carnaval que tanto nos identifica".
Quiero agradecer el trabajo de la brigada municipal, la Policía Local, la Guardia Civil y el personal sanitario, así como la participación de vecinos y colectivos"
Por su parte, el alcalde Francisco Juan agrade "la labor de todos los que hacen posible que se celebre nuestro Carnaval, desde los integrantes de las 'collas' hasta las comunidades educativas, asociaciones y personas que trabajan para que nada falle, como la brigada municipal, la Policía Local, la Guardia Civil y el personal sanitario". Además, Juan apela "a la convivencia y buen ambiente de todos los participantes".
Programación de Alcalà de Xivert
Viernes, 13 de febrero
- 12.30 horas. Desfile de los alumnos del CEIP Lo Campanar y de los usuarios y usuarias de la unidad de respiro familiar. 📍Recorrido: callle Francisco Sospedra, camino Sant Miquel, calle General Cucala, plaza del Frontó, calle Sant Pasqual, calle Sant Vicent, calle Sant Abdó, calle Sant Pere, calle Francisco Sospedra.
- 17.30 horas. Desfile de la escuela infantil El Bosc de les Fades y la ludoteca de Alcalà. Al finalizar, habrá chocolate para los participantes. 📍Recorrido: calle la Foia, plaza Juan Vilanova, plaza Justo Zaragoza, calle Sant Ferran, plaza Ricardo Cardona, calle Juan Barceló, plaza del Frontó, calle Doctor Seguer, calle La Palma, calle Sant Nicolau, plaza Juan Vilanova, calle La Foia.
- 21.30 horas. Concentración para participar en el desfile. 📍Avenida Héroes de Marruecos.
- 22.00 horas. Inicio del desfile. 📍Recorrido: calle General Cucala, calle Doctor Seguer, calle La Palma, calle Sant Nicolau, plaza Juan Vilanova, plaza Justo Zaragoza, calle Doctor Ebrí, plaza Sant Ramón, calle Tremedal, calle Sant Lluís, calle Sant Vicent, calle Sant Pasqual, plaza del Frontó, calle General Cucala.
- 22.30 horas. Llegada del Rey Carnal al Ayuntamiento. 📍Calle Doctor Seguer. A continuación, baile con la orquesta Centauro. 📍Espai d’Oci.
Sábado, 14 de febrero
- 16.30 horas. Desfile infantil. 📍Recorrido: plaza Ricardo Cardona, plaza Ricardo Cardona, calle Joan Barceló, plaza del Frontó, calle Doctor Seguer, calle la Palma, calle Sant Nicolau, plaza Joan Vilanova, plaza Justo Zaragoza, calle Sant Ferran, plaza Ricardo Cardona.
- 20.00 horas. Concentración de las carrozas participantes en el gran desfile del Carnaval. 📍Avenida Héroes de Marruecos.
- 21.00 horas. Gran desfile de Carnaval. 📍Recorrido habitual. El Sambódromo estará instalado en la plaza Juan Vilanova. A continuación, baile con la orquesta Titánic. 📍Espai d’Oci.
Domingo, 15 de febrero
- 18.00 horas. Entierro del Rey don Carnal y luto de todos los participantes. 📍Avenida Héroes de Marruecos. Gran cabalgata del entierro de la sardina y espectáculo pirotécnico final con la quema del Rey Don Carnal. 📍Recorrido: calle General Cucala, plaza del Frontón, calle Sant Pasqual, calle Sant Vicent y plaza del Convento.
Programación de Alcossebre
Viernes, 20 febrero
- 12.00 horas. Desfile de los alumnos del CEIP La Mola. Recorrido: 📍Calle la Parra, avenida Blasco Ibáñez, avenida València, calle Alcalà, calle Irta, avenida Blasco Ibáñez y calle la Parra.
- 18.00 horas. Desfile de la escuela Infantil El bosc de les fades y la ludoteca de Alcossebre. 📍Recorrido: calle Alcalà, camino l’Atall, calle Barquer y calle Rench hasta la iglesia. Al finalizar, chocolate para todos los participantes.
- 20.30 horas. Noche del pijama y cena de sobaquillo.📍 Espai d’oci.
- 22.00 horas. Desfile de pijamas con la participación de la carroza de la reina. 📍Recorrido: calle Roure, avenida Blasco Ibáñez, avenida València, calle Alcalà, camino l’Atall, plaza Constitució, calle Rench, calle Alcalà, avenida València, avenida Blasco Ibáñez, calle Roure y Espai d’Oci.
- 23.00 horas. Actuación del grupo Vudú. A continuación, discomóvil X-Sound.
Sábado, 21 febrero
- 11.30 horas. XIII edición del Carnaval para mascotas. Inscripciones el mismo día a partir de las 10.30 horas.📍Plaza la Mola.
- 15.00 horas. Concentración y salida de la bajada de carrozas a Alcossebre. 📍Camino San Miguel.
- 16.30 horas. Desfile del Carnaval infantil. Recorrido: calle Colón, camino l’Atall, plaza Constitución, calle Rench, calle Alcalà, avenida València, avenida Blasco Ibáñez y plaza paseo Tomás Vallés.
- 21.00 horas. Concentración de las carrozas participantes en el gran desfile del Carnaval. 📍Camino Atall.
- 22.00 horas. Gran desfile de Carnaval. El Sambódromo estará instalado en la calle Rench (frente el centro médico)📍Recorrido: camino l’Atall, calle Barquer, calle Rench, plaza Constitución, calle Romeral, calle Alcalà, avenida Valencia y avenida Blasco Ibáñez. Al finalizar, orquesta La Pato y discomóvil Mediterránea Events. 📍Espai d’Oci.
Domingo, 22 febrero
- 11.45 horas. Concentración para subir las carrozas a Alcalà. 📍Avenida Blasco Ibáñez (depósito municipal).
- 12.00 horas. Subida de carrozas.
- 18.30 horas. Concurso de disfraces de los jubilados. Organiza la Asociación de Jubilados y Pensionistas Sant Benet de Alcossebre.
