Capla Festival prepara una 2ª edición de reencuentro y música en directo

Capla Festival ultima los detalles para la que será su segunda edición, consolidándose como el evento musical urbano por excelencia en Castellón. La cita tendrá lugar el 3 de octubre en el Recinto de Ferias y Mercados la la capital de la Plana, y ofrecerá más de doce horas continuadas de fiesta, reencuentro y música en vivo, en un formato exclusivo y accesible.

El festival propone una experiencia prémium diseñada especialmente para el público adulto. Concebido como el «día del año» para quedar con los amigos de siempre y pensado para el confort real del asistente, los organizadores agilizarán las entradas al máximo y multiplicarán tanto las barras como los baños para garantizar cero colas durante toda la jornada.

Además, los asistentes contarán con una variada oferta gastronómica en food trucks. Asimismo, quienes busquen un extra de confort podrán acceder a la Zona VIP, equipada con áreas chill out exclusivas para relajarse, barras de bebidas premium y vista privilegiada del escenario

Distintas generaciones

En lo musical, Capla Festival despliega una cuidada selección de artistas que conecta a distintas generaciones a través de los grandes himnos del pop, rock e indie en español. La lista completa de grupos que actuarán en directo en el escenario principal la integran:

Loquillo, una leyenda viva e incombustible del rock en español;

Miss Caffeina, una de las bandas referentes del indie pop contemporáneo;

OBK, pioneros indiscutibles de la música electrónica y el synth-pop nacional;

Los Romeos , que ofrecerán la primera actuación en la provincia de la mítica formación castellonense en su esperado regreso a los escenarios tras 30 años;

, que ofrecerán la primera actuación en la provincia de la mítica formación castellonense en su esperado regreso a los escenarios tras 30 años; Los Indi.os, banda de referencia que aportará pura energía al directo, y

Provi Morcillo, un talento imprescindible que completa el apartado de agrupaciones en vivo.

Sin pausa y solidario

Como gran novedad, Capla Festival estrena un segundo escenario dedicado íntegramente a sesiones de dj’s. Este punto de baile funcionará a pleno rendimiento durante todo el día, para que la música no se detenga, contando con las cabinas de Don Fluor, Toxicosmos, DJ Pepe Roca, DJ Paco Roca, Marc Barceló y Rafa Sánchez.

Además, el recinto albergará una feria solidaria benéfica en colaboración con asociaciones locales, donde el público podrá participar en actividades para recaudar fondos en favor de distintas causas.

Las entradas están disponibles a través de los canales de venta habituales y la web oficial (www.caplafestival.com), con aforo limitado para garantizar la máxima calidad.