Vilafranca fa valdre el patrimoni ramader amb la Fira de la Magdalena
La localitat dels Ports acull del 17 al 19 de juliol tota mena d'actes culturals i de tradició local
Vilafranca celebra del 17 al 19 de juliol l'edició XXVIII de la Fira de la Magdalena amb una programació que combina cultura, tradició, ramaderia, artesania, esport i activitats per a tots els públics.
La inauguració oficial tindrà lloc el dissabte 18 de juliol, a les 12.00 hores, amb la participació de l'alcaldessa Silvia Colom, la corporació municipal i les representants 2025 de Vilafranca.
Vilafranca: Fira de la Magdalena 2026Vilafranca: Fira de la Magdalena 2026
No obstant això, la programació arranca ja el divendres 17 de juliol amb la presentació del llibre Lo que me contaron las piedras, de Pedro Luis Bellés Puig, a la Casa Social, i culminarà amb el XXVIII Concert Extraordinari Fira de la Magdalena de la Unió Musical de Vilafranca, que tindrà lloc al Parador sota la direcció de Pau Monfort i amb la participació de la pianista Sofia Monfort.
Jornada central
El dissabte 18 serà la jornada central de la fira. A més de l'obertura del recinte firal i de la inauguració institucional, el programa inclou el XXV Cross Popular Fira de la Magdalena, la cercavila de la Colla de Dolçainers i Tabaleters El Soroll, tallers d'artesania demostratius i participatius, així com el dinar de germanor dels genets.
Durant la vesprada, la ramaderia prendrà protagonisme amb l'arribada dels animals, una exhibició de transhumància amb cavalls i cabestros de la ramaderia El Gallo, un parc infantil, una exhibició de ferratge i aplatat de cavalls a càrrec del ferrador i podòleg equí Guillermo Adell Trujillo i una actuació musical del grup Olden Dream.
Clausura
El diumenge 19 de juliol continuarà l'activitat amb l'obertura del recinte, el tradicional tir i arrossegament a la plaça de bous, nous tallers d'artesania, l'I Open d'Escacs de Vilafranca, organitzat amb la col·laboració de l'Escola d'Escacs de Castelló, i la clausura oficial de la XXVIII Fira de la Magdalena a les 21.00 hores.
La Fira de la Magdalena manté la seua aposta per posar en valor el patrimoni ramader de Vilafranca, al mateix temps que impulsa la cultura i l'artesania, consolidant-se com una de les cites més destacades del calendari estival de la localitat. L'Ajuntament de Vilafranca convida tota la ciutadania i els visitants a participar en aquesta edició de la fira i a gaudir d'un cap de setmana ple d'activitats pensades per a tots els públics.
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