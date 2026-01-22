Castellón: Pedalear entre paisajes de ensueño

Castellón te está esperando para que la descubras a tu ritmo, pedaleando entre paisajes de ensueño. Con Castellón Cycling te ofrecemos la oportunidad de explorar una provincia llena de contrastes, donde las montañas se encuentran con el mar y donde cada ruta se convierte en una experiencia inolvidable.

Tanto si eres un ciclista ocasional que busca rutas sencillas y rodeadas de naturaleza, como si eres un amante del ciclismo de montaña y los retos deportivos, Castellón tiene algo que ofrecerte.

Variedad de rutas

La provincia cuenta con una gran variedad de rutas adaptadas a todos los niveles. Pedalea de manera sostenible por los senderos que atraviesan pueblos pintorescos, degusta la gastronomía local en cada parada y maravíllate con la riqueza cultural que presentan todos sus municipios.

Es más, para los más aventureros, las rutas de montaña ofrecen desafíos únicos que pondrán a prueba tu resistencia mientras disfrutas de imponentes vistas panorámicas. Y, para los deportistas de élite, la provincia es un destino ideal.

Una tierra como referente

Gracias a su clima mediterráneo y su variada geografía, Castellón se ha convertido en un referente para ciclistas de élite de todo el mundo. Durante años, equipos profesionales han elegido esta tierra como base para sus entrenamientos, atraídos por la calidad de las rutas y la infraestructura especializada.

Castellón Cycling tiene como misión promover el turismo activo y deportivo en la provincia, destacando sus rutas ciclistas y apoyando el desarrollo del cicloturismo como motor económico y cultural.

Sostenibilidad

Y es que Castellón Cycling es más que cicloturismo: es una invitación a vivir el turismo de una manera sostenible, descubriendo los secretos mejor guardados del interior de la provincia y disfrutando de una oferta turística que va más allá del sol y la playa.

Con este programa, queremos que los ciclistas puedan disfrutar de un destino perfectamente adaptado a sus necesidades, con servicios de calidad y una oferta diversa que potencia el turismo activo y el respeto por el medio ambiente.

Más salud, menos contaminación

Al elegir la bicicleta como medio de transporte, no solo estamos optando por una forma de movilidad más saludable, sino que también contribuimos a la reducción de la contaminación y al cuidado de nuestro entorno.

Ven a Castellón y haz del cicloturismo tu mejor plan. Naturaleza, deporte, cultura y gastronomía te esperan. Castellón Cycling: turismo de calidad a pedales.

¡Prepara tu bici y vive una experiencia única! Puedes encontrar la información sobre las rutas en la provincia, tanto de cicloturismo como de BTT, en la web castelloncycling.com, donde también encontrarás información de experiencias y empresas que ofrecen todos los servicios que el cicloturista necesita.