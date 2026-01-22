La Vall d'Uixó: Redescubre y conoce la historia de les Coves

Año tras año, la Vall d’Uixó amplía su apuesta turística con la suma de atractivos y la puesta en valor de la oferta ya existente. Con todo, si hay un elemento vertebrador del proyecto turístico que la ciudad promociona en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) que se celebra en Madrid son les Coves de Sant Josep: el punto de partida del relato que define a la Vall. En esta edición, el municipio volverá a participar con su emblema como principal argumento para viajar a la Plana Baixa y detenerse en un destino que cada vez tiene más que ofrecer.

Entre las novedades más significativas destacan dos importantes inversiones que aumentarán el valor turístico del paraje de Sant Josep. Se trata de la excavación del poblat iber, con fondos europeos, y la construcción de un parque acuático, que se hará con fondos propios.

En relación al proyecto del poblat iber de Sant Josep, en breve se prevé completar la fase de excavación. Ubicado a pocos metros sobre las grutas, este yacimiento está siendo sometido a la investigación más ambiciosa de cuantas se han realizado desde su descubrimiento. Cerca de tres millones de euros que van a permitir profundizar en un asentamiento que recorre buena parte de la historia más antigua conocida de los asentamientos humanos en la zona. El proyecto, no solo estabiliza lo ya conocido y amplía la visibilización de los restos que hasta la fecha permanecían sepultados, sino que también se facilitará el conocimiento del conjunto del yacimiento con su museización y mejora de la accesibilidad. La historia de les Coves y del poblat iber no se entiende en toda su magnitud si no es de manera conjunta, de ahí que siempre se aconseje una visita de ambos lugares.

Poblat Iber. / Vicent Talamantes

La segunda inversión, que viene a ampliar la oferta turística y lúdica vinculada con el paraje de Sant Josep, es la construcción del parque acuático, en la ribera opuesta del barranco en el que desemboca el río subterráneo. La intención del Ayuntamiento, y así se ha planificado, es que las obras, ya en marcha, estén finalizadas para que vecinos y visitantes puedan disfrutarlo el verano que viene, a partir del mes de julio.

Recreaciones de cómo será el futuro parque acuático de la Vall d'Uixó /

Pero estas no son las únicas inversiones en materia turística. Entre las ya ejecutadas se encuentra la Torre de Benissahat, rehabilitada recientemente y que está llamada a convertirse en centro de interpretación del Camí de l’Aigua, el itinerario que parte del río subterráneo y recorre toda la ciudad, a través de sus cascos históricos, que también han sufrido una transformación evidente con fondos europeos Next Generation.

Torre Benissahat. / Fernando Nebot

Castell d’Uixó

Otra novedad es el reacondicionamiento, refuerzo y señalización de una ruta de montaña muy conocida en el municipio, que ahora tendrá su punto de partida en la Torre de Benissahat. Se trata de la senda que lleva al Castell d’Uixó, cuyos restos datan de la época andalusí. Conectar ese destino con el punto de origen que supone la mencionada torre, de la misma época histórica, dota de coherencia a la experiencia y da sentido al itinerario. De esta manera, quienes visites les Coves podrán conocer cómo ha influido su existencia en el desarrollo del territorio a su alrededor y completar la experiencia.

Castell d'Uixó. / Fernando Nebot

Esa es la clave del relato turístico que el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó invita a conocer y recorrer. La relación entre el pasado y el presente, la urbe y el medio natural, el patrimonio arquitectónico y el humano, todo integrado a través del trazado que deja el agua en una población que sigue ganando peso, no como destino complementario, sino como la razón para viajar a la provincia de Castellón en cualquier época del año.