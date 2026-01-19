El anuario 'Bou per la Vila 2025', a la venta en todos los quioscos por 2 euros.

Los aficionados y aficionadas a los festejos taurinos todavía están a tiempo de conseguir un ejemplar del 'Anuario Bou per la Vila 2025' que, año tras año, edita El Periódico Mediterráneo, y que se ha convertido ya en la publicación taurina de referencia en la provincia de Castellón. Esta edición especial aún se puede adquirir en todos los quioscos hasta el próximo domingo 25 de enero por un precio de tan solo 2 euros.

El especial, coordinado por el fotógrafo taurino Alejandro Navarro, recopila los festejos más destacados del año en 116 páginas y más de 300 fotografías exclusivas. Impactantes imágenes de los festejos que se han celebrado a lo largo del año pasado en municipios como Albocàsser, Almassora, Almenara, Betxí, Burriana, Castelló, l'Alcora, Vall d'Alba, la Vall d'Uixó, les Alqueries, Llucena, Moncofa, Nules, Onda, Orpesa, Segorbe, Vilafamés, Villahermosa del Río y Vila-real.

Recuerda, hasta el próximo domingo 25 de enero llévate por solo 2 euros una publicación única que repasa lo mejor de la temporada taurina.

¡No te quedes sin tu ejemplar y revive los mejores momentos de la temporada 2025!