Almassora lanza su apuesta por ‘Amores que suman’

El Ayuntamiento de Almassora, con motivo del la conmemoración del 25N, lanza una amplia programación destinada, especialmente, a la prevención entre los más jóvenes, bajo el lema Amores que suman. La campaña está destinada a los centros educativos y pone el foco en la construcción de relaciones sanas entre la juventud, para que los y las jóvenes tengan las herramientas para detectar relaciones tóxicas y promover el respeto y los buenos tratos.

Exposición y marcha educativa

Además, hasta el 4 de diciembre, se podrá visitar la exposición Doloretes, a cargo de Ciutat Feliç, en el Espai Mercat, donde estará disponible el material de la campaña.

El acto central del 25N será la III Marcha Educativa Almassora libre de violencia, en la que participarán los cursos de 5º y 6º de Primaria y 1º de ESO, profesorado, familias y entidades locales, para visibilizar el rechazo unánime a la violencia machista. La jornada culminará con un acto de la simbólica campana Doloretes, que representará la voz conjunta contra la de violencia de género.

Asimismo, Almassora acogerá, el próximo 5 de diciembre, la I Jornada Municipal de Actuación Coordinada ante la Violencia contra la Mujer, una iniciativa que pretende mejorar la coordinación entre los servicios y reforzar la respuesta institucional ante las violencias machistas.