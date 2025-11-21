25-N
Almassora lanza su apuesta por ‘Amores que suman’
La campaña pretende prevenir la violencia de género en las aulas y ayudar a los jóvenes a construir relaciones sanas
Mediterráneo
El Ayuntamiento de Almassora, con motivo del la conmemoración del 25N, lanza una amplia programación destinada, especialmente, a la prevención entre los más jóvenes, bajo el lema Amores que suman. La campaña está destinada a los centros educativos y pone el foco en la construcción de relaciones sanas entre la juventud, para que los y las jóvenes tengan las herramientas para detectar relaciones tóxicas y promover el respeto y los buenos tratos.
Exposición y marcha educativa
Además, hasta el 4 de diciembre, se podrá visitar la exposición Doloretes, a cargo de Ciutat Feliç, en el Espai Mercat, donde estará disponible el material de la campaña.
El acto central del 25N será la III Marcha Educativa Almassora libre de violencia, en la que participarán los cursos de 5º y 6º de Primaria y 1º de ESO, profesorado, familias y entidades locales, para visibilizar el rechazo unánime a la violencia machista. La jornada culminará con un acto de la simbólica campana Doloretes, que representará la voz conjunta contra la de violencia de género.
Asimismo, Almassora acogerá, el próximo 5 de diciembre, la I Jornada Municipal de Actuación Coordinada ante la Violencia contra la Mujer, una iniciativa que pretende mejorar la coordinación entre los servicios y reforzar la respuesta institucional ante las violencias machistas.
- Localizan presencia de avispa velutina en 23 municipios de la provincia de Castellón
- La ola de frío polar llega a Castellón: cuáles serán los peores días
- Castellón registra un terremoto de magnitud 2,6 esta madrugada
- Vuelve la lluvia a Castellón: Aemet estima un 100% de probabilidades
- Otro susto para la almendra de Castellón: Europa propone importar 500.000 toneladas de EEUU con arancel cero
- Un coche queda calcinado tras sufrir un accidente con un jabalí en Castellón
- Un restaurante de Castellón, mejor proyecto gastronómico de la Comunitat
- El frío ya está aquí: mínimas de -5,9 grados en Castellón