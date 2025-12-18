El Colegio de Graduados Sociales de Castellón, un legado de justicia social

El Colegio de Graduados Sociales de Castellón ha puestoel broche final al 2025 con un acto institucional que sirvió para culminar la conmemoración de su 50 aniversario en el Hotel Intelier Rosa. Un encuentro que ha reunido a cerca de 200 personas y en el que se quiso reconocer la trayectoria de un colectivo que, desde su constitución oficial con identidad propia en diciembre de 1974, ha consolidado su papel en el ámbito sociolaboral de la provincia.

En la actualidad, el colegio representa a 334 profesionales en Castellón y, además, gestiona la Oficina de Información Sociolaboral en la Ciudad de la Justicia de la capital de la Plana, donde se atienden más de dos mil consultas ciudadanas cada año, la mayoría derivadas por el SMAC o la Inspección de Trabajo.

La presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Castellón, Amparo Máñez, subrayó durante su intervención la importancia de una profesión «demasiadas veces invisibilizada» y recordó que los graduados sociales son una de las tres profesiones jurídicas legitimadas para intervenir en procesos judiciales en el ámbito del derecho laboral y de la Seguridad Social, al tiempo que destacó que asesoran «a más del 70% del tejido empresarial de la provincia».

La presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Castellón, Amparo Máñez, en la mesa presidencial. / Erik Pradas

Asimismo, Máñez, que también es presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Graduados Sociales, puso de relieve su papel clave para las pymes, antes y después de la pandemia, y defendió la necesidad de un cambio de paradigma en la relación con la Administración, defendiendo una «desconexión digital efectiva» del colectivo ante la sobrecarga normativa de los últimos años.

Reconocimientos

El acto de cierre del año también tuvo un marcado carácter académico y de reconocimiento al talento joven. El colegio entregó los premios a los tres mejores expedientes del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universitat Jaume I (UJI), correspondientes a quienes finalizaron sus estudios durante este 2025. En esta edición, la Mención Especial recayó en Arnau Balaguer, Adrián Sánchez y Andreea Alexandra Ciuperca.

Meciones especiales para los mejores expedientes de la UJI. / Erik Pradas

Asimismo, la Junta de Gobierno del Colegio de Graduados Sociales de Castellón rindió un emotivo homenaje a dos funcionarios con una dilatada trayectoria profesional: Andrés Gimeno Ibáñez, jefe de sección de la Dirección Provincial de la Tesorería de la Seguridad Social en Castellón hasta 2024, y Manuel Rodríguez Valverde, exdelegado de la Agencia Tributaria en Castellón. Ambos recibieron este reconocimiento público por su labor profesional y por contribuir a dinamizar la figura de los graduados sociales.

Reconocimiento a Andrés Gimeno y Manuel Rodríguez. / Erik Pradas

Antes de la clausura, se recordó que hasta final de año permanece abierta la campaña Graduad@s Solidari@s, destinada a la captación de fondos para la Asociación Fundación Daño Cerebral Ateneu Castelló, reforzando así el compromiso social del colegio en el marco de su 50 aniversario.

El acto institucional contó con la asistencia de la presidenta de la Audiencia Provincial, Sofía Díaz; el concejal de Empleo, Hacienda y Recursos Humanos, Juan Carlos Redondo; la diputada de Bienestar Social, Marisa Torlá; el vicedecano del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la UJI, Santiago García Campá, así como responsables de la Tesorería General de la Seguridad Social e INSS, la Agencia Tributaria, la Inspección de Trabajo y representantes del ámbito jurídico, económico y de la sociedad civil.