Jaime Pardo (clavario): «Las celebraciones nos llevan al origen de la devoción cristiana»

Las fiestas de la Mare de Déu del Lledó de Castelló cuentan, este año, con Jaime Pardo como clavario. Su vinculación con la cofradía se remonta al mismo día en el que nació cuando su abuelo le hizo cofrade.

Además, su abuelo Juan Manuel fue presidente de la misma, su abuelo Enrique, perot y su madre es la actual secretaria de la junta de Camareras. Por todo ello, para Jaime es «un gran honor y un orgullo» ostentar este cargo que tantos momentos bonitos le ha regalado.

Emoción

«Cada tercer domingo de mes, sacando la bandera en la misa de la cofradía, el día de la ofrenda de flores en Magdalena o el mismo día del intercambio de medallas en el que comencé a ostentar el cargo de clavario son solo algunos de los momentos que he vivido con más emoción», asegura.

No obstante, el joven añade que, a lo largo de esta semana, «me quedan por vivir un montón de actos, todos ellos muy especiales, sobre todo el domingo: desde la misa del perot a las nueve de la mañana hasta la procesión de la tarde pasando por la misa pontifical de las once son, sin duda, los actos y el día que espero con más alegría y emoción».

Días especiales

Para Pardo, «estas celebraciones nos llevan al origen de la devoción cristiana en nuestra ciudad. La figura de la Mare de Déu lleva ligada a nuestra ciudad desde poco después de su fundación y representa todo el amor, fe y devoción de nuestro pueblo durante tantos y tantos años».

Vídeo: Ofrenda de flores a la Mare de Déu del Lledó / Medi TV

Por todo ello, el clavario invita a la población a asistir a los actos previstos a lo largo de esta semana pero, sobre todo, en el primer domingo de mayo. «Es uno de los días más bonitos y especiales en el que honramos a nuestra mareta, madre de todos los castelloneros. Este año además, y después del centenario de la coronación, las fiestas vuelven al origen, a la basílica del Lledó, lugar de la troballa y donde se ha desarrollado desde siempre la tradición mariana», concluye.