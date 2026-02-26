Gruppo BT abre las puertas a la innovación con la inauguración del BT-Gallery Castellón
La nueva área expositiva del grupo se consolida como un espacio estratégico para mostrar el potencial tecnológico aplicado a la cerámica de gran formato
Gruppo BT ha inaugurado oficialmente el BT-Gallery Castellón, un espacio concebido para acercar a clientes y profesionales del sector a la evolución tecnológica que está redefiniendo la industria cerámica.
La galería se presenta como un entorno experiencial donde es posible apreciar y tocar de primera mano las superficies desarrolladas con las tecnologías del grupo. Más que una exposición, el BT-Gallery funciona como una demostración tangible de cómo la innovación industrial se traduce en producto diferencial.
El eje central de la muestra es Supera, la prensa de gran formato sin molde que marca un punto de inflexión en los procesos productivos. Esta tecnología permite desarrollar superficies cerámicas de altas prestaciones en múltiples formatos y aplicaciones. En el espacio se exhiben pavimentos en formato 160x160, en acabados natural y pulido, así como piezas de gran formato 1600x3200 destinadas a mobiliario y encimeras, evidenciando la versatilidad y el potencial estético del sistema.
Dentro de las propuestas expuestas se pueden apreciar realizaciones con decoración a toda masa mediante las tecnologías Dune y Lapis, combinadas con decoración digital y estructuras tridimensionales desarrolladas con tecnología Projecta. Los acabados pulidos y satinados han sido obtenidos con la nueva pulidora Vortex de Ancora, completando un proceso integral que garantiza precisión, profundidad estética y calidad superficial.
Una amplia gama de productos
El resultado es un verdadero ecosistema tecnológico donde cada solución se integra con la siguiente, ampliando exponencialmente la gama de productos realizables y permitiendo a los fabricantes explorar nuevas fronteras creativas e industriales.
La propuesta se completa con una amplia selección de desarrollos realizados en el Centro Tecnológico SITI-BT en Formigine, donde las distintas tecnologías del grupo se fusionan para dar lugar a piezas cerámicas diferenciales, con identidad propia y alto valor añadido.
Con la apertura del BT-Gallery Castellón, Gruppo BT refuerza su posicionamiento como referente en innovación tecnológica aplicada a la cerámica, ofreciendo un espacio que no solo exhibe producto, sino que demuestra visión estratégica, capacidad industrial y liderazgo tecnológico.
