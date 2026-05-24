HIPER LOCAL: EL CATÁLOGO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE PROXIMIDAD
Almassora impulsa su modernización urbana
La localidad avanza en su transformación con importantes proyectos destinados a mejorar los servicios públicos y reforzar la calidad de vida de los vecinos
Almassora continúa avanzando en su transformación con la puesta en marcha y ejecución de importantes proyectos destinados a modernizar el municipio, mejorar los servicios públicos y reforzar la calidad de vida de los vecinos. En los últimos tres años, el Ayuntamiento ha impulsado actuaciones estratégicas en materia educativa, cultural, deportiva, industrial y urbana, consolidando una hoja de ruta centrada en el progreso y en las personas.
Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la construcción del nuevo IES Álvaro Falomir, la inversión pública más importante ejecutada en la localidad, con un presupuesto cercano a los 14 millones de euros. Las obras encaran ya su fase final y permitirán dotar a Almassora de unas instalaciones educativas modernas y adaptadas a las necesidades actuales.
Liderazgo industrial
El municipio también ha reforzado su liderazgo industrial con inversiones cercanas a los dos millones de euros en los polígonos industriales, gracias a las ayudas concedidas por el IVACE. Estas actuaciones han permitido mejorar redes de suministro, optimizar la recogida de aguas pluviales para prevenir inundaciones, instalar cámaras de seguridad y seguir consolidando a Almassora como referente autonómico en modernización industrial, siendo el municipio con mayor número de Entidades de Gestión y Modernización (EGM) de la Comunitat Valenciana.
Otro de los proyectos estratégicos desarrollados ha sido la adecuación del entorno del puente BIC de Santa Quitèria, una actuación de más de 2,4 millones de euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiada por la Unión Europea, que ha permitido rehabilitar el albergue municipal, crear una nueva plaza-mirador y transformar todo el entorno paisajístico junto al río Millars.
Cultura
En el ámbito cultural, destaca la reforma integral de la Casa de la Cultura, con una inversión cercana a los tres millones de euros, así como las obras del centro de interpretación del Torrelló, financiadas por la Diputación Provincial de Castellón.
Asimismo, el Ayuntamiento ha impulsado actuaciones para mejorar el día a día de los vecinos, como la tercera fase de peatonalización de la Vila con la mejora de la calle San Vicente, la adecuación de parques infantiles, la modernización de la piscina municipal, la mejora del campo de fútbol 8 de Boqueres, la reparación de las cubiertas del polideportivo de la Garrofera o la reforma del colegio Cardenal Cisneros con una nueva cocina.
Otros proyectos
También se van a ejecutar obras para evitar inundaciones en la calle San Pablo, se ha construido un pabellón con cerca de 300 nichos en el cementerio y, próximamente, se pondrá en marcha un área de juegos de agua en el parque Manuel Pesudo, además de la inminente apertura de la calle Segorbe y la nueva oficina de barrio de Botànic Calduch.
Paralelamente, el Ayuntamiento ha reforzado servicios como la seguridad ciudadana, con nuevas unidades policiales; la limpieza viaria, con más medios y refuerzos, y ha continuado ampliando la oferta cultural, deportiva y educativa, además de avanzar en accesibilidad y atención ciudadana.
Hoja de ruta
La alcaldesa María Tormo destaca que el municipio «vive un momento de transformación importante, con inversiones y proyectos que están permitiendo modernizar infraestructuras, mejorar servicios y preparar Almassora para el futuro». «Seguimos trabajando con una hoja de ruta clara, priorizando a las personas y atendiendo las necesidades reales», añade la alcaldesa.
Seguimos trabajando con una hoja de ruta clara, priorizando a las personas y atendiendo las necesidades reales»
En este sentido, el consistorio continúa trabajando junto a la Generalitat en otros proyectos como la reforma de la escuela infantil San José, el nuevo centro de salud Sant Pere, el vial directo entre la playa y el casco urbano o la futura zona de renaturalización del litoral.
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